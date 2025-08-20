Топ-7 тревожных признаков, на которые стоит обратить внимание владельцам собак во время жары

Во время жары многие домашние животные, как и люди, могут страдать от теплового удара, и владельцам нужно быстро действовать, если они заметят признаки этого.

Видео дня

Ваши питомцы не могут сказать вам прямо, что с ними происходит, они могут страдать от жары, а вы даже не догадаетесь об этом. Ветеринары выделили ключевые симптомы, на которые следует обратить внимание, пишет Express.

Семь тревожных симптомов у собак:

Чрезмерное удушье

Чрезмерная жажда

Очень красные десны

Учащенный пульс

Летаргия

Рвота или диарея

Пошатывание и слабость.

Что делать, если у собаки есть признаки теплового удара

Если вы заметили какие-либо симптомы теплового удара, важно сначала ополоснуть вашего питомца прохладной водой, хотя можно использовать любые нетоксичные жидкости, такие как холодный газированный напиток, если это единственное доступное средство, и обратиться к ветеринару за медицинской помощью.

Как предупредить тепловой удар

Помните, что выгуливать собаку нужно рано утром или вечером, когда земля прохладнее, и обязательно делать прогулки короче, чем обычно, поскольку чрезмерная физическая нагрузка может привести к перегреву и обезвоживанию питомца.

В очень жаркие дни собакам будет полезно полностью отказаться от прогулок, поскольку вечера и раннее утро еще достаточно жаркие, чтобы спровоцировать тепловой удар.

Собакам и кошкам нужно пить много воды в теплую погоду, и важно обеспечить их свежей чистой водой дома, в саду или на прогулках, чтобы предотвратить обезвоживание.

Как и люди, домашние животные могут пострадать от солнечных ожогов, если их должным образом не защищать, а породы с короткой или белой шерстью, или с розовыми ушами больше подвергаются этому риску. Чтобы защитить их, вы можете приобрести солнцезащитный крем.

Никогда не оставляйте собаку одну в машине летом, поскольку это одна из главных причин теплового удара у собак.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, стоит ли пускать собаку на диван.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.