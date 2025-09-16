Топ-6 самых ленивых пород собак

Конечно, собаки отличаются даже в пределах одной породы, но в целом некоторые собаки менее активны и с удовольствием отдыхают.

Видео дня

Чтобы выяснить, какие породы подходят для более спокойного образа жизни, издание Express обратилось к четырем экспертам-кинологам. "Как специалист по поведению, я бы не классифицировал ни одну породу как "ленивую", однако некоторые породы, безусловно, имеют меньше энергии, чем другие", – уточнил Адам Фехми, эксперт по поведению собак.

Ши-тцу

Маленькие и ласковые, среднестатистические ши-тцу не требуют слишком много физической активности. Они были так "сконструированы" — как отметил специалист по поведению собак Фехми, породы с коротким носом, такие как ши-тцу и мопсы, быстрее устают из-за своих дыхательных путей.

Чау-чау

Крепкий и пушистый чау-чау – это зрелище, на которое стоит посмотреть. Хотя они не энергичны, эта древняя порода – непростая собака, особенно для тех, кто заводит четвероногого друга впервые.

Когда-то чау-чау использовали для охраны, перетягивания животных и дружеского общения, и они до сих пор демонстрируют эти охранные инстинкты.

Бассет-хаунд

Бассет-хаунды отличаются обвислыми мордами, огромными ушами и короткими лапами. Хотя они более ленивы, их выводили, чтобы они могли преодолевать дистанции.

Форма тела делает их склонными к проблемам со спиной и суставами, а также к ожирению, поэтому регулярные осмотры у ветеринара и контроль веса являются "жизненно важными".

Немецкий дог

Немецкие доги, одна из крупнейших пород собак в мире, являются воплощением нежных великанов, говорят эксперты. Они "удивительно спокойны" в помещении, большую часть дня дремлют, но, к сожалению, имеют короткую продолжительность жизни.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эти спаниели с кукольными мордочками – это источники любви, которым нужны короткие прогулки и игры, а не интенсивные физические нагрузки.

К сожалению, они склонны к серьезным наследственным проблемам со здоровьем (таких как болезни сердца), поэтому всегда обращайте внимание на полностью проверенных родителей и планируйте уход у ветеринара.

Грейхаунд

Хотя они известны своей скоростью, грейхаунды быстро расходуют свои энергетические запасы.

Несмотря на это, им все же нужны ежедневные прогулки, умственная стимуляция и любящее общество, чтобы жить счастливой, сбалансированной жизнью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какой популярный продукт не стоит давать собакам.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.