Никогда не давайте собакам этот популярный продукт: он ядовит для них

Владельцев собак предостерегают от кормления своих питомцев отходами пищи, которые могут содержать один распространенный ингредиент, используемый в огромном количестве блюд. Общеизвестно, что собаки не могут есть многие продукты, которые едят люди, такие как шоколад, изюм и сладости. Однако есть некоторые продукты, которые вы можете считать безвредными, но на самом деле они могут представлять серьезную угрозу для здоровья и благополучия вашего питомца.

Видео дня

Так, по словам экспертов из приюта для кошек и собак Баттерси в Лондоне, собакам никогда не следует есть чеснок. На самом деле, он ядовит для них и может вызвать для серьезные проблемы и привести к большим затратам на ветеринара, пишет Express.

Чеснок содержит соединение под названием тиосульфат, которое может повредить эритроциты собаки. Эти кровяные клетки отвечают за перенос кислорода по организму.

На самом деле, чеснок принадлежит к семейству луковичных, роду луковичных растений, известных своими сильными и резкими ароматами. Неудивительно, что лук также принадлежит к этому семейству растений.

В приюте для кошек и собак Баттерси советуют никогда не кормить собаку этими продуктами, поскольку они могут привести к заболеванию, которое не всегда сразу проявляется. На самом деле симптомы могут проявиться только через несколько дней.

Есть признаки, на которые стоит обратить внимание, если вы подозреваете, что ваша собака съела чеснок. Например, ее десны могут побледнеть, а также будет наблюдаться учащенное дыхание или общая слабость.

Без лечения это может привести к летальному исходу для собак, поэтому важно немедленно доставить их к ветеринару, если вы подозреваете, что они приняли чеснок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как понять, что ваша собака любит вас.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.