Топ-5 вещей, которые категорически нельзя вытирать бумажными полотенцами

Бумажное полотенце – один из тех незаменимых предметов в современном доме, которые мы воспринимаем как должное. Универсальное решение для любого пятна. Быстро, всегда под рукой – кажется, это ответ на все.

Но бумага, которая выглядит мягкой и безвредной, на самом деле довольно шероховатая. Под микроскопом волокна бумажных полотенец короткие, жесткие и неровные, а это значит, что они оставляют микроследы на поверхностях, которые требуют осторожного обращения: царапины, ворсинки или даже необратимые повреждения, пишет OBOZ.UA.

Что нельзя протирать бумажными полотенцами

Телефон, телевизор и экран компьютера

Экраны покрыты чрезвычайно чувствительным антибликовым и олеофобным покрытием, которое бумажное полотенце медленно удаляет с каждым движением.

Результат виден только через несколько недель: экран становится матовым и полным невидимых царапин, которые невольно проявляются под действием света. Для экранов всегда используйте мягкую ткань из микрофибры без исключения.

Закаленное стекло и зеркала

Бумажное полотенце на зеркале и стекле оставляет волокна и полосатые следы, которые вы смываете только последующим стиранием.

Зеркало будет чистым, без разводов и блестящим, только если протереть его салфеткой из микрофибры или специальной стеклянной насадкой.

Очки и солнцезащитные очки

Линзы для очков, стеклянные или пластиковые, имеют такие же чувствительные покрытия, как и экраны. Любое протирание бумагой оставляет микроцарапины, которые постепенно ухудшают четкость зрения.

Всегда используйте специальную ткань, которую вы получили во время покупки.

Деревянная мебель и паркет

Древесина – пористый и гибкий материал, который реагирует на влагу. Мокрое бумажное полотенце поглотит много воды, что повлечет набухание, изменение цвета и долговременную деформацию древесины.

Для древесины всегда выбирайте хорошо отжатую мягкую ткань и соблюдайте надлежащий уход за деревянными поверхностями.

Тефлоновые и антипригарные сковороды

Антипригарное покрытие на сковороде – одна из самых важных и одновременно самых уязвимых вещей на вашей кухне. Протирание грубым бумажным полотенцем царапает и разрушает его, тем самым высвобождая в пищу частицы, не предназначенные для употребления.

Всегда протирайте сковороду мягкой губкой или кухонным полотенцем.

