Топ-5 вещей, которые категорически нельзя вытирать бумажными полотенцами
Бумажное полотенце – один из тех незаменимых предметов в современном доме, которые мы воспринимаем как должное. Универсальное решение для любого пятна. Быстро, всегда под рукой – кажется, это ответ на все.
Но бумага, которая выглядит мягкой и безвредной, на самом деле довольно шероховатая. Под микроскопом волокна бумажных полотенец короткие, жесткие и неровные, а это значит, что они оставляют микроследы на поверхностях, которые требуют осторожного обращения: царапины, ворсинки или даже необратимые повреждения, пишет OBOZ.UA.
Что нельзя протирать бумажными полотенцами
Телефон, телевизор и экран компьютера
Экраны покрыты чрезвычайно чувствительным антибликовым и олеофобным покрытием, которое бумажное полотенце медленно удаляет с каждым движением.
Результат виден только через несколько недель: экран становится матовым и полным невидимых царапин, которые невольно проявляются под действием света. Для экранов всегда используйте мягкую ткань из микрофибры без исключения.
Закаленное стекло и зеркала
Бумажное полотенце на зеркале и стекле оставляет волокна и полосатые следы, которые вы смываете только последующим стиранием.
Зеркало будет чистым, без разводов и блестящим, только если протереть его салфеткой из микрофибры или специальной стеклянной насадкой.
Очки и солнцезащитные очки
Линзы для очков, стеклянные или пластиковые, имеют такие же чувствительные покрытия, как и экраны. Любое протирание бумагой оставляет микроцарапины, которые постепенно ухудшают четкость зрения.
Всегда используйте специальную ткань, которую вы получили во время покупки.
Деревянная мебель и паркет
Древесина – пористый и гибкий материал, который реагирует на влагу. Мокрое бумажное полотенце поглотит много воды, что повлечет набухание, изменение цвета и долговременную деформацию древесины.
Для древесины всегда выбирайте хорошо отжатую мягкую ткань и соблюдайте надлежащий уход за деревянными поверхностями.
Тефлоновые и антипригарные сковороды
Антипригарное покрытие на сковороде – одна из самых важных и одновременно самых уязвимых вещей на вашей кухне. Протирание грубым бумажным полотенцем царапает и разрушает его, тем самым высвобождая в пищу частицы, не предназначенные для употребления.
Всегда протирайте сковороду мягкой губкой или кухонным полотенцем.
