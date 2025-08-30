Топ-5 самых умных собак в мире: эксперт назвал критерии

Для многих собаки – это больше, чем просто животные; они – доверенные лица и компаньоны, чьи игривые выходки могут сделать ярче пасмурные дни. Однако не все собаки одинаково хорошо выполняют свою роль домашних животных.

Все породы имеют уникальный характер, но некоторые особенно хорошо подходят для определенного образа жизни или потребностей. Темперамент, размер, энергия и интеллект часто определяют, насколько хорошо собака интегрируется в семью или дом. Аксель Лагеркранц, эксперт по собакам говорит, что интеллект "не является полностью случайным", пишет Express.

Он пояснил, что интеллект собак измеряется несколькими критериями, в частности тем, насколько хорошо они понимают новые команды. Выполнение первой команды – еще один показатель интеллекта: "Чтобы попасть в высшие рейтинги, собака должна выполнять признанную команду с первого раза минимум в 95% случаев", – сказал он.

Бассет-хаунд

Бассет-хаунды, традиционно охотничьи собаки, являются достаточно умными собаками, но они могут быть упрямыми и независимыми.

Положительное подкрепление, такое как лакомство, может облегчить дрессировку, а их дружелюбный, добрый нрав делает их хорошо приспособленными к семейной среде.

По данным службы спасения бассет-хаундов, если вы дрессируете свою собаку с положительной мотивацией, особенно лакомством, "вы увидите, какие они на самом деле умные".

Бассеты были выведены для дружественного существования с другими собаками в стаях и, как правило, хорошо ладят друг с другом.

Однако, они также любят людей и очень крепко привязываются к своим хозяевам, не проявляя никакой отчужденности, как некоторые другие гончие.

Золотистый ретривер

Золотистые ретриверы, которых используют в качестве собак-поводырей, также невероятно умны. Они являются одними из самых любимых домашних животных.

Хотя порода охотничьих собак изначально предназначалась для охоты, эти собаки также имеют игривую и, как многие согласятся, забавную сторону, что делает их отличными компаньонами.

К распространенным чертам ретривера относятся быстрое обучение, стремление угодить и отличные навыки решения проблем, таких как открытие дверей или поиск скрытых предметов.

Немецкая овчарка

Немецких овчарок часто используют в полиции и войсках как собак-помощников и животных-терапевтов. Поэтому неудивительно, что их считают одними из самых умных пород.

Эти темношерстные компаньоны считаются верными и преданными, постоянно готовыми открыть для себя что-то новое. Также известная как эльзасская собака или GSD, немецкая овчарка — это чрезвычайно умная порода, изначально выведенная для выпаса овец.

Эта порода, как правило, большая, но ловкая, и может быть очень мускулистой, поэтому она лучше всего подходит для активных семей, поскольку требует много ежедневных физических нагрузок. Что касается их природы, то немецкие овчарки имеют инстинкты, развитые за сотни лет защиты отар.

Пудель

По словам Акселя, "пудели изначально использовались охотниками в Германии как транспортеры для сбора воды, а также чрезвычайно умны".

Сегодня пудели являются популярными гибридами, а кокапу – одними из самых модных домашних любимцев. Однако заводчики обожают породистых пуделей не только за их гипоаллергенные черты.

В известной книге Стэнли Корена легендарные собаки с кудрявой шерстью заняли второе место по своему интеллекту.

Бордер-колли

Названные самой умной собакой в книге психолога Стэнли Корена "Интеллект собак", бордер-колли известны во всем мире благодаря своей сообразительности. Аксель соглашается: "Бордер-колли четко понимают, что им говорит делать их дрессировщик или владелец".

Эти потрясающие собаки, которые часто имеют двухцветную шерсть, сначала были выведены для выпаса овец. Они непревзойденные благодаря своей силе, выносливости, интеллекту и трудовой этике.

Бордер-колли известны тем, что используют "глаз" – пристально глядя на членов стаи, чтобы запугать их. Что касается их умственных способностей, большинство может освоить новую команду менее чем за пять повторений и выполнять ее по меньшей мере в 95% случаев.

