Стоит ли брать собаку на руки в парке: предостережение от кинолога

Собак часто воспринимают как часть семьи, и многие владельцы относятся к своим пушистым компаньонам как к детям. Однако кинолог выступил со строгим предостережением от чрезмерного балования домашних любимцев, поскольку это может привести к путанице и противоречить их природным инстинктам.

Выступая в подкасте Branni, специалист по поведению собак Алан Пейро заявил: "Собаки – это не дети". По словам эксперта, если вы возьмете их на руки на людях, это может сигнализировать им, что "они должны бояться других собак", пишет Express.

Он также выразил обеспокоенность тем, что это действие препятствует социализации. Алан подчеркнул, что собаки "разговаривают с нами на другом языке" и им нужно научиться взаимодействовать со своим видом.

Хотя большинство владельцев имеют добрые намерения, дрессировщик утверждает, что чрезмерное балование вашего любимца может потенциально нанести "вред" и "психологические проблемы". Это связано с тем, что это подрывает процесс принятия решений и влияет на эмоциональное благополучие.

Обращаясь к владельцам маленьких собак, Алан сказал: "Те люди, у которых есть крошечные собаки, такие как чихуахуа, таксы, мальтийская болонка, итальянские борзые, миниатюрные пинчеры... Когда вы берете собаку на руки, вы посылаете неправильный сигнал".

По его словам, на самом деле таким образом вы говорите собаке, что она должна бояться других собак; вы не позволяете ей социализироваться. Поэтому, когда мы чрезмерно опекаем наших собак и относимся к ним как к детям, именно тогда начинаются психологические проблемы

