Топ-5 самых ревнивых знаков зодиака: они не терпят конкуренции

Эксперты говорят, что ревнивые люди страдают от комплекса неполноценности и склонны жаждать того, что имеют другие.

Все мы когда-то испытывали ревность, но большинство из нас способны контролировать это и жить дальше, чего не скажешь об этих знаках зодиака, пишет OBOZ.UA.

Овен

Овен не любит замкнутых и загадочных людей. Это вызывает у него чувство неуверенности и недоверия, что может привести к навязчивой ревности.

Лев

Львы не чужды ревности. Они могут быть очень тщеславными и едва переносят, когда их отстраняют. Никто не имеет права затмевать их величие.

Скорпион

Скорпионам трудно контролировать свою ревность. Это одна из доминантных черт характера. Хотя они контролируют большинство вещей, ревность любит выскальзывать наружу.

Стрелец

Хотя этот знак склонен только к вспышкам гнева и случайным авантюрам, он очень ревнивый. Он не терпит подобного к другим, но сам всегда оправдывает свое поведение.

Рыба

У Рыб постоянно испытывается сильное чувство ревности. В страхе быть брошенными они могут превратиться в настоящего тайного агента.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

