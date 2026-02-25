Топ-5 самых опасных собак: лучше держитесь от них подальше

Новый рейтинг показал, какие породы собак считаются самыми опасными в Великобритании, основываясь на таких чертах, как сила, мощь и охранный инстинкт.

Эксперты по домашним животным отмечают, что среда, где находится собака, ее дрессировка и социализация играют решающую роль в ее поведении, пишет Express.

Вот 5 самых популярных пород, которые попали в список. Специалисты объяснили, почему они считаются породами повышенного риска.

Немецкая овчарка

Немецкую овчарку хвалят за высокий интеллект и преданность. Однако, она может приложить много силы и веса для нападения.

Эта порода имеет хорошо развитую мускулатуру и может весить до 40 кг.

Немецкие овчарки могут демонстрировать поведение, которое ошибочно принимают за агрессию. Это касается всех пород собак, и основное внимание должно быть сосредоточено на дрессировке, социализации, ответственном разведении и других факторах.

Эти собаки становятся настоящими охранниками к своим близким, что может привести к опасному поведению.

Кавказская овчарка

Кавказские овчарки — массивные собаки, весом до 100 кг, и их может быть чрезвычайно трудно контролировать, если они становятся агрессивными.

Они чрезвычайно смелые, и если их неправильно дрессировать или обращаться с ними неправильно, кавказские овчарки могут стать свирепыми и неуправляемыми.

Эти собаки будут защищать свой дом и семью от незнакомцев, поэтому они не будут задумываться, прежде чем нападать на незнакомых людей.

Акита

Весом около 30 кг, акиты имеют сильную волю и независимость, часто проявляют агрессию к незнакомцам и незнакомым собакам. Имея большие головы и мощные челюсти, они могут быть ревностными защитниками.

При надлежащей дрессировке и социализации акиты становятся преданными домашними любимцами, но не следует недооценивать их доминантную натуру.

Аргентинский мастиф

Аргентинские мастифы — чрезвычайно сильные собаки. Они известны своей белой шерстью, атлетическим телосложением и большим телом, весом 35-45 кг.

Аргентинский мастиф запрещен в ряде стран, в частности в Великобритании, из-за своей агрессивной природы.

Этих собак выводили для охоты на крупную дичь, поэтому они от природы бесстрашны и способны защищать.

Американский питбультерьер

При должной социализации и дрессировке питбули известны своим любящим нравом, общительным характером и ласковым поведением.

Однако, "питбулей выводили для собачьих боев, поэтому агрессия была одной из ключевых черт, которые заводчики хотели видеть у этих собак". Питбули весом от 15 до 30 кг — это мускулистые собаки с мощными челюстями, что иногда затрудняет их контроль.

Уникальностью этой породы является их смертельный стиль укуса, когда они держатся и трясутся, отказываясь отпускать. Это сочетание факторов сделало питбулей одними из самых опасных собак в мире.

