Топ-5 пород собак, которые имеют самую короткую жизнь: одна не проживет и пяти лет

Хотя собак часто считают пожизненными компаньонами, реальность такова, что некоторые породы, к сожалению, имеют гораздо более короткий срок жизни, чем другие. Такие факторы, как генетика, размер тела и наследственные заболевания, могут значительно повлиять на то, как долго, вероятно, проживет собака.

Эксперты по вопросам домашних животных из Country Living составили список из 5 пород собак с самой короткой продолжительностью жизни. Среди них есть одна порода, которая часто не проживает более пяти лет. Знание реальной продолжительности жизни вашей собаки может помочь сформировать ожидания и подчеркнуть важность надлежащего ухода, пишет Express.

Чихуахуа

На пятом месте в списке находится чихуахуа. Средняя продолжительность жизни этой собаки составляет 7,91 года, что на два года меньше, чем у бигля и хаски.

Как и все собаки, чихуахуа подвержены определенным заболеваниям. Однако, застойная сердечная недостаточность является основной причиной смерти у старших чихуахуа и чаще всего связана с хронической дегенеративной болезнью митрального клапана.

Это специфическое состояние ослабляет клапан с левой стороны сердца, что приводит к обратной утечке крови. Это в конечном итоге приводит к увеличению сердца, усилению нагрузки на орган и застойной сердечной недостаточности.

Американский бульдог

Американский бульдог живет еще меньше, чем чихуахуа. Эти собаки склонны к проблемам с суставами, таких как дисплазия тазобедренного и локтевого суставов, которые, если их не лечить, могут вызывать боль и артрит.

Они также часто сталкиваются с кожными проблемами, включая аллергию и, редко, ихтиоз, который может вызывать сухость, шелушение или зуд кожи.

Мопс

Средняя продолжительность жизни мопсов составляет 7,65 лет. Эксперты по уходу за животными объяснили: "Мопсы склонны к респираторным проблемам из-за своей плоской мордочки, сплющенного носа и узких дыхательных путей".

Брахицефальный синдром дыхательных путей вызывает серьезные проблемы с дыханием у мопсов.

Это редкое, но разрушительное состояние, является уникальным для мопсов, оно вызывает слепоту, судороги, изменения темперамента и трудности с ходьбой. Это прогрессирующее состояние, поэтому симптомы становятся сильнее и, к сожалению, могут привести к летальному исходу.

Английский бульдог

На втором месте по самой короткой продолжительности жизни находится английский бульдог. Эта порода имеет продолжительность жизни 7,39 лет.

Исследования показали, что британские бульдоги сталкиваются с проблемами со здоровьем, связанными с разведением из-за их морщинистого вида, включая ушные инфекции, кожные инфекции, ожирение, дерматит кожных складок, синдром вишневого глаза, межпальцевые кисты, энтропион и язвы роговицы.

Французский бульдог

Первое место занимает французский бульдог со средней продолжительностью жизни 4,53 года. Французские бульдоги подвержены нескольким проблемам со здоровьем, которые влияют на их продолжительность жизни.

Одной из основных является дисплазия тазобедренного сустава, при которой тазобедренный сустав неправильно прилегает, что может вызвать боль, слабость и ранний артрит, если его не лечить. Другим заболеванием является брахицефальный синдром обструктивных дыхательных путей (BOAS), который может затруднять дыхание, особенно в жару или во время физических нагрузок.

Французы также страдают от заболевания межпозвоночных дисков (ЗМД), которое может сжимать спинной мозг, вызывая боль, слабость или паралич.

