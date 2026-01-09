Топ-5 простых способов научить пожилую собаку новым навыкам: развенчиваем мифы

Клинический специалист по поведению животных Рози Бескоби поделилась пятью простыми методами дрессировки, которые помогут старшим собакам освоить новые навыки.

По словам Рози, которая имеет более двух десятилетий опыта работы с собаками, вопреки распространенному мнению, старшие четвероногие никогда по-настоящему не теряют своей способности обучаться чему-то новому. Она объяснила, что предоставление пожилому любимцу новых вызовов может способствовать его психическому благополучию и укрепить связь между собакой и ее владельцем, пишет Express.

Прикосновение носа к руке

Положите лакомство между пальцами и протяните вытянутую руку. Когда вы хотите, чтобы ваша собака подошла к вам, опустите руку до ее уровня. Сделайте это три-пять раз, прежде чем забрать лакомство, а затем он должен выполнить это без него.

Как только собака освоится, вы сможете делать это со все большего расстояния, а также в других средах. Это особенно хорошо для слабослышащих собак, поскольку это хороший визуальный сигнал для запоминания.

Средняя позиция

Вот здесь вы можете заманить собаку, чтобы она прошла позади вас, а затем обратно между вашими ногами – это особенно хорошо для пушистого друга, которому трудно сидеть. Используя любимую приманку вашего любимца, научите его этому трюку.

Когда они начнут привыкать, все еще держите руку так же, только без приманки или лакомства, и они должны следовать за вами.

Вращение

Старый классический метод – заманивать собаку лакомством или игрушкой, двигая ее круговыми движениями в ее темпе. Учитывайте физические ограничения собаки и постепенно вводите словесный сигнал "вращение" и расширяйте круг, если нужно, чтобы дать ей достаточно места для правильного поворота. Уберите приманку, как только она привыкнет, но держите руку так, будто она все еще у вас.

Встряхивание

Собаки уже знают, как это делать, поэтому речь идет о добавлении словесного сигнала, чтобы побудить их выполнить действие. Растрепайте шерсть вашей собаки, и скажите слово "потряси", когда предполагаете, что она вот-вот это сделает.

Укладывание спать

Важно научить собаку воспринимать ее кровать как позитивное место, в которое она хочет погрузиться. Для этого каждый раз кладите лакомство в кровать вашего пушистого друга, а затем используйте словесный сигнал "кровать".

Как только они освоятся прыгать в кровать, увеличьте расстояние, которое им придется преодолевать, чтобы это стало больше похоже на игру, что, в свою очередь, долгосрочно подтвердит для вашей собаки мысль, что это замечательное место, а не что-то негативное.

