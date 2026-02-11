Как научить собаку быстро реагировать на зов: секрет от дрессировщика

Дрессировка вашей собаки и обучение ее различным трюкам и командам может быть таким же сложным, как и приятным. Среди важнейших навыков, запоминание часто возглавляет список важнейших команд, которым следует научить собаку, поскольку правильно обученный любимец, который приходит по команде, может помочь предотвратить несколько потенциальных проблем и несчастных случаев.

Специалист по дрессировке собак Сэм Хоук на своей странице в TikTok поделился экспертными советами по этому вопросу с другими владельцами собак. "Бывало ли у вас такое, что вы звали свою собаку, а она вас полностью игнорировала или убежала? Это можно исправить", – сказал он.

"Шаг первый – перестаньте звать собаку, когда вам нечего предложить", – начал Сэм, объясняя, что вам нужно сделать так, чтобы ваш любимец сам хотел к вам подойти.

"Подумайте об этом так: если ваши друзья пишут вам каждый день, и девять раз из десяти это жалобы, сколько времени пройдет, прежде чем вы перестанете отвечать?" – отметил специалист.

То же самое касается и вашей собаки, поэтому перестаньте присылать ей надоедливые сообщения.

Как научить собаку бежать сразу по зову

Следует начинать тренировку, всегда предлагая что-то интересное, например, лакомство или веселую игру, когда вы зовете их к себе.

Отойдите на несколько шагов, прежде чем позвать собаку по имени и сказать "иди" дружественным тоном. Когда собака подойдет к вам, осторожно держите ее за ошейник и либо покормите лакомством, либо позвольте поиграть с игрушкой.

Затем постепенно увеличивайте расстояние от собаки, пока в конце концов не сможете подзывать ее в сад или из комнаты в комнату. Вы также можете попросить своего партнера или друга держать ошейник вашей собаки, когда вы отходите дальше, чтобы потренироваться преодолевать большие расстояния. И не забывайте хвалить собаку каждый раз, когда она успешно подходит к вам.

Как только ваша собака начнет регулярно приходить к вам на зов по дому и в саду, вы можете начать тренироваться в безопасных местах на свежем воздухе. Для этого может быть полезным использование длинных поводков, поскольку они предоставляют вашей собаке определенную свободу, не давая ей полностью свободно передвигаться на этом этапе.

