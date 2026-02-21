Топ-5 опасных продуктов, которыми никогда не следует кормить собак

Собаки обычно просто обожают лакомства, будь то специально подобранный органический корм или случайный кусок неизвестной пищи, который они находят, на улице.

Именно поэтому стоит тщательно следить за тем, что они берут в рот, иначе можно получить очень печальные последствия. Определенные продукты могут привести к заболеваниям собак или даже летальному исходу, пишет OBOZ.UA.

Вареные или жареные кости

Не подпускайте собаку к курице-гриль, поскольку процесс приготовления делает кости более хрупкими, чем когда они сырые, что увеличивает вероятность раскола, когда собака их жует.

Они могут вызвать удушье или, что еще хуже, сделать дырки в кишечнике вашей собаки. Возможные последствия могут включать повреждение зубов, травмы ротовой полости, запор и, что самое тревожное, закупорку или разрыв кишечного тракта. Это также может привести к перитониту.

Сырое тесто

Следите за своей опарой для теста, поскольку дрожжи в невыпеченном хлебе могут вызвать опасные для жизни заболевания после их попадания в организм.

Тесто продолжает подниматься в желудке собаки и может растянуть весь живот, вызывая сильную боль и потенциальную закупорку кишечного тракта.

Бекон

Этот основной продукт для завтрака содержит большое количество натрия и жира, что может вызвать расстройство желудка или даже панкреатит (состояние, при котором поджелудочная железа воспаляется и не работает должным образом) у собак.

Орехи макадамии

Орехи макадамии могут быть вредными и содержат высокий уровень жира, который может раздражать желудок собак. Ветеринары предупреждают, что употребление этих орехов может вызвать отравление у собаки, которое может привести к временной невозможности ходить.

Белый хлеб

Обычный белый хлеб содержит много масла и сахара, что может привести к панкреатиту у собак. Шнауцеры особенно уязвимы к этому.

