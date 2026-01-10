Топ-4 самых счастливых знаков китайского зодиака в 2026 году

2026 год обещает быть насыщенным событиями и огненным — во многих отношениях. Мы увидим, как несколько внешних планет выйдут из медленных и стабильных, эмоционально сосредоточенных земных и водных знаков и перейдут к импульсивным, ориентированных на действия, социальных огненных и воздушных.

Китайский Новый год, который наступит 17 февраля 2026 года, возвестит о наступлении года Огненной Лошади. В течение 12 месяцев Огненная Лошадь будет задавать интенсивный тон, который будет провоцировать драматические изменения, быстрые действия и мятежную энергию, пишет OBOZ.UA.

Год Огненной Лошади подчеркивает независимость, смелые изменения, расширение социальных возможностей и творческое самовыражение. Собаки, овцы, тигры и лошади, по прогнозам, испытают наибольшую удачу и достаток.

Собака: время общаться и исследовать

Год Огненной Лошади будет стимулировать потребность каждого общаться и сотрудничать с другими, что сделает его очень социальным.

Это будет полезным для тех, кто родился в год Собаки (недавние годы рождения включают 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018), учитывая, что они очень общительны и любят быть рядом со своими друзьями и родственниками.

Собаки могут воспользоваться преимуществами года Лошади, расширив возможности для обучения, возможно, будучи принятыми в школу своей мечты или получив доступ к вариантам финансирования, которые ранее были недоступны. И, продолжая ту же тему расширения своего кругозора, уроженцы Собаки также могут больше путешествовать в 2026 году.

Они также выиграют от защиты, сильной поддержки со стороны других, повышенной видимости и давно ожидаемого признания.

Овца: ваша врожденная креативность помогает вам сиять

Те, кто родился в год Овцы (недавние годы рождения включают 1955, 1967, 1979, 1991, 1991, 2003, 2015), известны своим творчеством, сочувствием и эмоциональным интеллектом.

Хотя этот будущий год Огненной Лошади может быть немного более динамичным, чем хотелось бы Овцы, социальный характер этого момента добавит удачи, особенно когда речь идет об их профессиональном пути и возможности общаться и сотрудничать с другими в творческих проектах. Коммуникативные навыки и навыки самовыражения сделают их звездами в этом чрезвычайно шумном мире.

Тигр: Уверенность и романтика рядом

Те, кто родился в год Тигра (недавние годы рождения включают 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022), являются врожденно харизматичными, смелыми лидерами и инициаторами, поэтому их энергия сделает их магнитами для множества магии в течение года Лошади. В частности, они получат еще больше возможностей для любви и романтики. Это потому, что страстная, целеустремленная, ориентированная на действия энергия года Лошади активирует магнетизм и авантюрную натуру Тигра.

В то же время, год Лошади может открыть для тех, кто родился в год Тигра, захватывающие, хотя и спекулятивные, новые пути, связанные с зарабатыванием денег, лидерством и художественным самовыражением.

Лошадь: используйте ощущение собственного "я" для успеха

Поскольку этот год – Год Лошади, те, кто родился под этим знаком (ближайшие годы рождения включают 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014), обнаружат, что их целеустремленная, свободомыслящая, быстрая энергия усиливается и отражается на них. В результате того, что в этом году они зададут тон всем другим знакам Зодиака, они выйдут на сцену и будут еще более способны стать заметными.

Лошади получают значительную пользу в год Лошади, поскольку энергия естественно согласуется с их сутью. Они движутся в полной гармонии с ритмом года, чувствуя большую свободу, движение, возможности, рост, потенциал для путешествий и обновленную страсть.

