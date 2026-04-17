Топ-4 месяцев рождения с самой сильной аурой

Аура – это электромагнитный слой вокруг тела, который передает информацию о внутреннем состоянии человека и даже уровень сознания. Обычно только люди с высокой чувствительностью могут видеть ауры, но ее не нужно замечать, чтобы она имела какой-то эффект.

Люди, чье присутствие производит сильное впечатление, имеют сильную ауру, независимо от их текущего настроения. Астрологи выделяют четыре месяца рождения с самыми мощными аурами, пишет OBOZ.UA.

Январь: сильная аура серьезности

Цвета ауры: коричневый, серебряный и темно-синий

Аура рожденных в январе не о блеске, а о силе. Сочетая серьезность Козерога с эксцентричностью Водолея, рожденные в январе вызывают уважение. Когда они впервые заходят в комнату, их сопровождает атмосфера серьезности. Поэтому даже в повседневных ситуациях они приносят ауру босса, будто "управляют". Это особенно заметно во время чрезвычайно энергичных или эмоциональных ситуаций.

Февраль: сильная аура мудрости

Цвета ауры: индиго, фиолетовый и электрически-голубой

Влияние ауры рожденных в феврале проявляется иначе, чем у остальных людей. Февраль месяц объединяет две последние энергии зодиака: Водолея и Рыб. В нем есть что-то потустороннее, что даже трудно объяснить. С точки зрения души, рожденные в феврале несут энергию изменений и эволюции, которую глубоко чувствуют те, с кем они контактируют.

Апрель: сильная аура лидерства

Цвета ауры: красный, ярко-розовый и зеленый

Этот месяц рождения сочетает импульсивный характер Овна с приземленным и методичным подходом Тельца. Эти два астрологических влияния сочетают мужскую и женскую энергии в их чистейшей форме, требуя баланса. Людям, рожденным в апреле, может быть трудно сбалансировать эти две противоположные энергии в молодости. Однако, как только они достигают этого баланса, их лидерские качества становятся очевидными в их энергии.

Ноябрь: сильная аура тайны

Цвета ауры: насыщенный красный, золотистый и черный

Те, кого привлекают чрезвычайно загадочные личности, часто могут обратить свое внимание на рожденных в ноябре. На первый взгляд, их магнитные ауры настолько соблазнительны, что их невозможно забыть. Для тех, кто их воспринимает, этот момент служит энергетическим крючком, чем-то, что остается с ними.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

