Почему некоторым людям категорически нельзя заводить собаку: 5 причин

Размышляя над тем, заводить ли собаку, большинство людей сосредотачиваются только на выборе правильной породы. В конце концов, каждый пес имеет что-то свое, будь то его характер, особенности ухода, продолжительность жизни или внешний вид.

Видео дня

Однако эксперты-кинологи призывают людей действительно задуматься, подходят ли они для того, чтобы иметь домашнего любимца. Они назвали пять причин того, почему некоторым людям не стоит этого делать, пишет OBOZ.UA.

Отсутствие времени для выгула

Большинству собак нужна как минимум одна или две прогулки в день. Быстрая прогулка помогает им тратить лишнюю энергию, а медленная прогулка, во время которой они могут нюхать и исследовать, полезна для их ума.

Любовь к спонтанности и отсутствие планирования

Вам нужно не только время для вашей собаки, но и готовность организовать свой день вокруг нее. Если у вас появится домашний любимец, надо будет отказаться от спонтанных решений и незапланированных поездок.

Отсутствие терпения

Неважно, берете ли вы щенка или взрослую собаку, им понадобится время, чтобы привыкнуть к новой среде. От домашней дрессировки до возможности проводить время в одиночестве, собакам нужен человек, который уделит им время и даст поддержку, необходимые для освоения этих навыков.

Прогресс требует времени, и вам, возможно, придется сделать шаг назад или обратиться за профессиональной помощью, если это необходимо.

Недостаточная ответственность

Собака – это на всю жизнь. Поэтому вам нужно быть уверенными, что вы можете посвятить себя ему надолго.

Конечно, мы никогда не можем планировать непредсказуемое, но вы должны понимать, что ответственны за это животное.

Наличие других животных

Коты и собаки могут счастливо жить вместе, но это зависит от их характеров, способа их знакомства и среды, в которой они живут.

Тщательное знакомство является ключевым. Сначала держите их отдельно, чтобы они могли привыкнуть к запаху друг друга, затем переходите к коротким, контролируемым встречам с собакой на поводке и кошкой на свободе.

Поощряйте спокойное поведение, сначала делайте сеансы короткими и всегда контролируйте их, пока они не начнут комфортно общаться.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.