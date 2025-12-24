Топ-3 растений, которые стоит обрезать в декабре: тогда они красиво зацветут весной
Эксперт по садоводству поделился тремя конкретными растениями, которые следует обрезать в декабре для оптимального весеннего цветения.
Выполнение этой садоводческой задачи сейчас также может помочь остановить распространение болезней. Однако не каждое растение следует обрезать осенью и зимой— некоторые лучше оставить на более поздний срок. Юлия Омельченко, эксперт по садоводству в Plantum, приложении, которое идентифицирует растения и улучшает уход за ними, поделилась своими тремя главными рекомендациями, пишет Express.
Как правильно обрезать растения
Прежде чем начать, важно понять несколько ключевых принципов, чтобы избежать повреждения растений. Во-первых, всегда используйте острое и чистое оборудование, такое как ножницы, секатор и пилы, чтобы обеспечить аккуратные срезы.
Во-вторых, стерилизуйте секаторы до и после обрезки каждого растения, чтобы предотвратить передачу болезней.
В-третьих, всегда надевайте перчатки и защитные очки для защиты. Наконец, после завершения, продезинфицируйте срезы фунгицидом или перманганатом калия и запечатайте толстые ветви герметиком для обрезки, чтобы предотвратить инфекции.
Растения, которые надо обрезать в декабре
Фруктовые деревья
Декабрь – оптимальное время для обрезки плодовых деревьев, в частности яблонь и груш, когда они вступают в период покоя, который длится до начала весны. Необходимо удалять поврежденные и больные побеги, а также оголенные ветви и прореживать крону.
Это "увеличит урожайность, предотвратит болезни и улучшит внешний вид" вашего растения. Однако крайне важно не удалять более трети ветви за раз.
Розы
В течение этого периода обязательно обрезайте розы, хотя это касается только сортов, которые плетутся. Другие виды следует обрезать после заморозков в конце зимы или в начале весны, чтобы удалить ветви, которые были повреждены в течение этого времени.
Обрежьте мертвые, поврежденные и сухие стебли ваших роз. Удалите все побеги, растущие внутрь от кроны, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.
Это защитит розы от мучнистой росы, которая возникает из-за чрезмерной влажности и плохой циркуляции воздуха.
Вечнозеленые растения
Вечнозеленые растения, такие как можжевельник, туя и тис, следует обрезать в декабре, хотя это также можно делать весной. Их ветви не следует обрезать более чем на треть их длины.
Это "предотвратит стресс" и "будет способствовать здоровому росту". Поскольку хвойные деревья подвержены грибковым заболеваниям, санитарная обрезка является отличной профилактической мерой против инфекций.
