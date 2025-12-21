Надо ли обрезать листья амариллиса: объяснение экспертов

Амариллис – одно из самых популярных комнатных растений зимнего сезона, которое сочетает эффектное цветение и неприхотливость в уходе. Однако именно после завершения цветения у многих возникает сомнение: что делать с листьями дальше.

Ошибки на этом этапе могут лишить растение сил и повлиять на будущее цветение. Эксперты отмечают, что обрезка листьев амариллиса имеет четкие правила и временные рамки.

Когда нужно обрезать листья амариллиса

Амариллис обычно выращивают как комнатное растение. Оно украшает дом зимой крупными цветами в оттенках белого, розового, светло-оранжевого и красного. При этом амариллис считается довольно простым в уходе – при условии, что растение получает правильный режим света, полива и покоя. Важной частью этого ухода является состояние листьев и грамотная обрезка.

Главное правило, которое отмечают специалисты: зеленые листья амариллиса обрезать нельзя.

"Именно в листьях растение производит энергию, необходимую для следующего цветения", – объяснила Гейл Пабст, садовница и директор по маркетингу National Garden Bureau.

После того как амариллис отцветает и цветонос увядает, часть листьев со временем начинает желтеть. Это естественный сигнал, что луковица готовится к периоду покоя. Именно пожелтевшие листья и нужно обрезать, тогда как зеленые следует оставить до полного завершения вегетации.

Как правильно обрезать листья

"Когда листья полностью пожелтели, их следует обрезать, оставив примерно 5 см над луковицей", – советует Пегги Энн Монтгомери, эксперт по луковичным растениям Flowerbulb.

На этом этапе листья становятся мягкими, поэтому секатор может быть неудобным, лучше воспользоваться обычными кухонными ножницами.

После обрезки растение необходимо перенести в прохладное темное место, где оно будет находиться в состоянии покоя. Это важный этап, без которого повторное цветение может не наступить.

Основной уход за амариллисом

Обрезка – лишь часть комплексного ухода. Чтобы растение было здоровым и регулярно цвело, важно соблюдать несколько ключевых правил.

Свет

Во время активного роста амариллису нужно яркое освещение. Его следует размещать там же, где и другие комнатные растения, любящие свет.

Полив

До появления ростков поливайте очень умеренно. Во время роста поливайте, когда верхний сантиметр почвы подсохнет. Почва должна быть слегка влажной, но не переувлажненной. В период покоя полив прекращают полностью, иначе луковица может загнить.

Почва и горшок

Амариллис нуждается в горшке с дренажными отверстиями и хорошо дренированной почве. Луковица должна выступать над поверхностью почвы, а не быть полностью заглубленной.

Растение также можно выращивать без почвы – в воде. В таком случае луковицу устанавливают в емкость с камнями, оставляя верхнюю треть открытой, а воду наливают так, чтобы она не касалась самой луковицы.

Удобрения

Во время активного роста амариллиса полезно вносить сбалансированное жидкое удобрение каждые несколько недель. Это помогает луковице накопить питательные вещества для будущего цветения.

