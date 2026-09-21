Топ-3 неприхотливых комнатных растений для борьбы с сыростью и плесенью осенью

С наступлением осени в большинстве домов появляется плесень из-за влаги и холодной погоды, а также из-за недостатка солнечного света. Как известно, плесень представляет серьезную угрозу для здоровья, если ей позволить расти и размножаться в местах, которые регулярно посещают люди.

Видео дня

Воздействие влаги и плесени на дыхательные пути может вызвать серьезные заболевания, а в самых тяжелых случаях – привести к смерти. Поэтому не стоит медлить, а нужно бороться с этой проблемой. Самый простой способ — посадить эти неприхотливые комнатные растения, пишет OBOZ.UA.

Английский плющ

Он довольно эффективно удерживает влагу своими листьями. Это блестящее вечнозеленое растение – лучший профессиональный выбор для тех, кто хочет контролировать чрезмерное образование конденсата в своём доме и предотвратить распространение плесени.

Фактически, английский плющ может удалить до 78% плесени, переносимой воздухом, менее чем за 12 часов, поэтому если когда-либо и была причина обсадить свой дом этим растением, то это именно она.

Растение-паук

Следующим в списке идет скромное растение-паук. Оно чрезвычайно эффективно в борьбе с сыростью, что, в свою очередь, предотвращает чрезмерный рост плесени внутри дома.

Это растение также является настоящим мастером в поглощении лишней влаги и улучшении качества воздуха в помещении, так что это беспроигрышный вариант.

Китайская вечнозеленая

Третьим комнатным растением, дополняющим святую троицу борьбы с влагой и плесенью, стала китайская вечнозеленая. Она прекрасно умеет снижать уровень влажности в помещении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как остановить плесень в ванной комнате без химии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.