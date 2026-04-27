Топ-10 самых здоровых пород собак: с ними меньше хлопот и они экономнее

Решение завести собаку – это не всегда история только об изменении образа вашей жизни. Еда, прививки, игрушки и, конечно же, немалый счет за ветеринара могут достаточно существенно влиять на ваши финансы.

Тем не менее, некоторые породы собак менее подвержены болезням, что потенциально может сэкономить вам значительную сумму, если вы решите завести одну из этих милых животных. По словам доктора Лизы Кан, ветеринара из Embrace Pet Insurance, существует 10 различных пород, которые с меньшей вероятностью заставят вас провести половину своей жизни у ветеринара, пишет Express.

Австралийская пастушья собака

Начнем с того, что австралийская пастушья собака известна как выносливая порода. Эти рабочие собаки имеют чрезвычайно высокий уровень энергии и требуют от владельца достаточно времени, чтобы истощить их прогулками, однако они остаются в значительной степени устойчивыми к болезням.

Бордер-колли

Еще одна рабочая порода, известная своим крепким организмом, – это бордер-колли. Эти собаки не только являются одними из самых умных пород, но и их энтузиазм к работе и физическим упражнениям означает, что они склонны оставаться крепкими с возрастом.

Австралийская овчарка

Вслед за ними идет еще одна австралийская порода — австралийская овчарка. Эти потрясающие собаки славятся своей великолепной шерстью, и, как рабочие собаки, их выводят выносливыми.

Сибирский хаски

Хаски могут требовать значительных усилий — их густая двойная шерсть требует частого ухода, чтобы оставаться в отличном состоянии, однако они являются одними из самых здоровых пород.

Басенджи

Эта порода собак не только крепкая, но и чрезвычайно тихая. Из-за анатомии голосовых связок эта рабочая порода физически не способна лаять, что делает ее идеальной для тех, кто ищет более мирного компаньона.

Шиба-ину

Эти собаки — древняя порода, известная своим крепким здоровьем благодаря мощной генетике. Их характерная лисья внешность и сравнительно компактный размер делают их очень востребованной породой.

Бигль

Бигли – еще одна энергичная порода, изначально выведенная для охоты, что способствует их статусу одних из самых здоровых собак. Как активные охотничьи собаки, бигли остаются в форме, что способствует их общему крепкому здоровью.

Лабрадор-ретривер

Эта порода является любимцем домашних животных благодаря своему ласковому и милому темпераменту, но они также являются относительно здоровыми собаками.

Кокер-спаниель

Эти меньшие собаки представляют популярную и здоровую породу, поскольку их телосложение делает их менее склонными к определенным заболеваниям. Тем не менее, их уши нуждаются в регулярном уходе, чтобы предотвратить инфекции.

Собаки смешанных пород

По словам ветеринара, собаки смешанных пород, такие как лабрадудли, часто получают пользу от "гибридной силы", что означает, что их генетическое разнообразие снижает вероятность наследственных заболеваний.

