Тонкие и эластичные блины, которые не будут рваться: какой один ингредиент нужно добавить в тесто

Блины – идеальная основа для приготовления вкусных налистников, а также закусок, например, жульена. Но, очень часто блины рвутся или горят, но этого можно избежать, если знать некоторые кулинарные секреты идеального теста.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких блинов на молоке и яйцах.

Ингредиенты:

2 яйца

120 г муки

350 г молока

щепотка соли

пару щепоток сахара

20 г растопленного масла

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром, добавьте муку, перемешайте и вливайте молоко, пока тесто не станет как жидкая сметана. В конце влейте растопленное масло и снова перемешайте и отставьте "отдохнуть" на 20 минут.

2. Пожарьте блины.

Подавайте с любыми начинками!

