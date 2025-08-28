Видео дня
Тонкие и эластичные блины, которые не будут рваться: какой один ингредиент нужно добавить в тесто
Блины – идеальная основа для приготовления вкусных налистников, а также закусок, например, жульена. Но, очень часто блины рвутся или горят, но этого можно избежать, если знать некоторые кулинарные секреты идеального теста.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких блинов на молоке и яйцах.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 120 г муки
- 350 г молока
- щепотка соли
- пару щепоток сахара
- 20 г растопленного масла
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром, добавьте муку, перемешайте и вливайте молоко, пока тесто не станет как жидкая сметана. В конце влейте растопленное масло и снова перемешайте и отставьте "отдохнуть" на 20 минут.
2. Пожарьте блины.
Подавайте с любыми начинками!
