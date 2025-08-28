УкраїнськаУКР
Тонкие и эластичные блины, которые не будут рваться: какой один ингредиент нужно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,7 т.
Блины – идеальная основа для приготовления вкусных налистников, а также закусок, например, жульена. Но, очень часто блины рвутся или горят, но этого можно избежать, если знать некоторые кулинарные секреты идеального теста. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких блинов на молоке и яйцах. 

Как приготовить тонкие и вкусные блины

Ингредиенты: 

  • 2 яйца
  • 120 г муки
  • 350 г молока
  • щепотка соли
  • пару щепоток сахара
  • 20 г растопленного масла

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца с сахаром, добавьте муку, перемешайте и вливайте молоко, пока тесто не станет как жидкая сметана. В конце влейте растопленное масло и снова перемешайте и отставьте "отдохнуть" на 20 минут. 

Тесто для блинов

2. Пожарьте блины.

Жареные блины

Подавайте с любыми начинками!

Готовые блины

