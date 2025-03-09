'То, что в сердце – не уничтожить': украинцы в оккупации устроили акцию ко дню рождения Шевченко. Фото

На оккупированных территориях Украины украинцы отмечают день рождения величайшего украинского поэта Тараса Шевченко. Они делают это, несмотря на угрозу для собственной безопасности или даже жизни и в условиях усиленного давления со стороны оккупантов.

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Украинцы вспоминают строки, написанные Шевченко, а также хранят в своих домах десятки тысяч изданий "Кобзаря". Об этом рассказали в движении "Жовта Стрічка".

"На временно оккупированных территориях люди отмечают день рождения Кобзаря. Активисты движения "Жовта Стрічка" провели акцию сопротивления – поздравления появились на памятнике Шевченко в Евпатории, на улицах Мелитополя, Алчевска, Ждановки, Симферополя, Севастополя", – отмечено в сообщении.

Также в Telegram-канале "Жовтої Стрічки" появились фото из оккупированных украинских городов.

Люди делали все это в условиях, когда им грозила реальная опасность.

"Еще со вчера россияне усилили бдительность, чтобы не допустить акций. Но разве способны завоеватели уничтожить то, что у людей в самом сердце? Так что жители ТОТ присылают нам фотографии своих домашних Кобзарей: из Донецка, Луганска, Новой Каховки. Они хранятся в домах людей – десятки тысяч Кобзарей как символ веры и надежды. И здесь не нужно больше никаких слов или объяснений. Борімося – поборемо. Присоединяйтесь к движению сопротивления!" – отметили в "Жовтій Стрічці".

Напомним, ранее в "Жовтій Стрічці" рассказали, кого оккупанты принудительно забирают в свои ряды на Херсонщине. В первую очередь россияне выискивают сирот, одиноких и детей родителей с инвалидностью.

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