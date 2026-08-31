"Тишина становится всё громче": как выглядит село в Ровенской области, где осталось шестеро жителей. Фото

В селе Коморы в Ровенской области постоянно проживают всего шесть человек. Несмотря на упадок инфраструктуры и заросшие улицы, населенный пункт продолжает жить благодаря тем, кто остался здесь или возвращается в родительские дома.

Видео дня

О жизни Коморы и их жителей рассказала редакция "Полесье". Материал подготовлен в рамках проекта Института массовой информации при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов.

Каким было село раньше

Еще несколько десятилетий назад Коморы были гораздо более густонаселёнными. Здесь работали школа, магазин и клуб, а по улицам ходили дети. Вечером в окнах сельских домов горел свет.

Припять была важной дорогой, по которой жители добирались до соседних сел. Елена Герман, родившаяся в Коморах, вспоминает, как в детстве вместе с родителями возвращалась на лодке по Припяти из Морочного. По её словам, вечером дети бежали через луга к свету сельских домов.

Теперь часть бывших улиц трудно узнать. Их постепенно поглощают деревья и кустарники. Возле заброшенных домов разрастается бузина, а стены старой школы обрушиваются. От сельского клуба, по словам авторов материала, остались лишь следы.

Почему люди возвращаются

Несмотря на то, что Елена Герман давно живет в другом городе, каждое лето она возвращается в Комор. Вместе со своей двоюродной сестрой Лидией Герман они продолжают приезжать в место, где родились.

Елена называет Коморы самым родным местом в своей жизни и говорит, что будет возвращаться сюда, пока у неё хватит сил.

Среди постоянных жителей села — Дмитрий Куцевич. Он живет в родительском доме, занимается хозяйством и ухаживает за кошками.

На вопрос, чего ему больше всего хочется, мужчина ответил, что хотел бы, чтобы был его дед Минько, ведь тогда ему было бы к кому ходить.

Еще один собеседник журналистов — Дмитрий Трофимович. В 2022 году он переехал из Броваров в родительский дом в Коморах. До этого мужчина десятки лет жил в городе и работал на заводах.

Он объясняет свое решение возвращением в место, которое считает своей Родиной.

Село на окраине Украины

Коморы расположены недалеко от государственной границы. За населённым пунктом — болота, леса и Припять. Дорога к селу непростая, однако именно такие приграничные населённые пункты, отмечают авторы материала, важно показывать не только через статистику.

Сегодня на Коморах по-прежнему живут люди, которые занимаются своими хозяйствами и поддерживают связь с родной землей. Сюда также возвращаются те, кто давно переехал в города.

В селе остались старые дома, поля, дороги, заросшие улицы, часовня и виды на Припять. Для постороннего наблюдателя Коморы могут показаться маленькой точкой на карте, однако для местных жителей это место, с которым связана вся их жизнь.

Материал подготовлен в рамках проекта Института массовой информации при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году в топ-50 лучших деревень мира вошли украинские Колочава и Синевирская Поляна. В этом году шанс повторить это достижение имеют ещё пять украинских деревень.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!