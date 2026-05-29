Тихий убийца в саду: владельцев собак предупредили о смертельной опасности

Владельцев собак предупреждают о скрытой опасности, которая этим летом подстерегает их любимцев в садах, поскольку температура стремительно повышается. Специалисты предупреждают, что это может серьезно ухудшить состояние здоровья домашних животных.

По словам дрессировщика собак Джека, владельцы искусственной травы должны быть особенно осторожными, выпуская своих животных на улицу во время жары, пишет Express.

Как оказалось, искусственный газон может нагреваться гораздо сильнее, чем натуральная трава, в теплую погоду, что создает реальную угрозу для собак, которые отдыхают или передвигаются по нему. "Искусственная трава может быть на 10-20 градусов Цельсия горячее, чем обычный газон", – объяснил специалист.

Джек предостерег, что хотя собаки могут с удовольствием валяться на теплой искусственной траве, владельцам следует подумать об ограничении доступа в горячие периоды дня, чтобы предотвратить перегрев и ожоги.

Специалисты говорят, что определенные породы, в частности буль-терьеры и лабрадоры, особенно уязвимы в жаркую погоду. Собакам трудно регулировать температуру тела из-за того, что они могут потеть только через лапы.

Вместо этого они интенсивно дышат, чтобы остыть, а это становится значительно сложнее с повышением температуры окружающего воздуха. Их меховое покрытие усугубляет эту проблему, сохраняя тепло и предотвращая его потерю.

По словам эксперта, собаки больше всего рискуют получить солнечный удар во время физических упражнений или сидения под прямыми солнечными лучами в теплые периоды. Предупреждающие признаки включают чрезмерное удушье, слюнотечение, рвоту, дрожь и ярко-красные десны.

