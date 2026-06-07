Теряет до 80% витаминов: никогда не готовьте так картофель

Картофель теряет до 80% своих витаминов во время приготовления, и за это отвечают несколько простых привычек.

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Классический рецепт звучит просто – просто очистите картофель, залейте водой, добавьте соль и варите до готовности. Однако на практике многое зависит от деталей, которые часто не учитываются, пишет OBOZ.UA.

Как варить картофель, чтобы сохранить его вкус и пищевую ценность

Прежде всего, нарежьте его на более крупные куски или варите целиком. Чем мельче вы его нарежете, тем большую площадь поверхности покрывает вода, и тем быстрее витамины выходят в бульон.

Второй секрет – это время. Слишком длительное приготовление превращает картофель в мучное пюре, разрушает структуру крахмала и вымывает витамины группы В. Проверьте мягкость вилкой через 15 минут и не оставляйте кастрюлю без присмотра. Сняв ее с огня, немедленно слейте воду и оставьте картофель без крышки – остатки пара могут ее высушить.

Кипящая или холодная вода

Этот вопрос разделяет поваров на два лагеря. Одни заливают нарезанный картофель холодной водой и медленно доводят его до кипения, другие же без лишних хлопот бросают его сразу в кипящую кастрюлю. В какую воду класть картофель – в кипяток или в холодную? Все зависит от того, что вы хотите из него приготовить на тарелке.

Если вы собираетесь использовать картофель в картофельном пюре, картофельном салате или классическом ужине, выберите холодную воду. Это позволит картофелю равномерно приготовиться, серединке стать мягкими, а крахмал постепенно высвобождаться.

Кипяток, наоборот, идеально подходит для молодого картофеля с тонкой кожурой. Он быстро делает поверхность твердой, предотвращая попадание витаминов в бульон. То же самое касается картофеля, приготовленного в мундире. В этом случае горячая вода запечатывает кожуру и сохраняет вкус.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что вкусного приготовить с картошкой на ужин.

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