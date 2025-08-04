Тертый пирог по-новому: приготовьте вкусный десерт с малиной и воздушным суфле

Тертый пирог – популярный десерт к чаю. Для начинки чаще всего используют варенье. Также можно взять свежие сезонные ягоды и соединить их с воздушным суфле.

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Идея приготовления тертого пирога с малиной и белковым суфле опубликована на странице zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 400 г

холодное масло – 250 г

сахар – 50 г

ванильный сахар – 10 г

разрыхлитель – 2 ч.л.

желтки – 5 шт.

Ингредиенты для суфле:

белки – 5 шт.

соль – щепотка

сахар – 100 г

ванильный сахар – 8 г

ванильный пудинг – 80 г

масло – 75 г

Дополнительно:

малина – 500 г

сахарная пудра для посыпки – по желанию

Способ приготовления:

1. К муке добавить масло, перетереть.

2. Добавить остальные составляющие и замесить быстро тесто, долго вымешивать не нужно.

3. Разделить на две части: 2/3 и 1/3.

4. Обернуть пленкой и положить в морозильную камеру на 15 минут.

5. Для суфле к белкам всыпать соль, взбить до пены, в два-три этапа добавить сахар и взбить в устойчивую массу.

6. Всыпать пудинг, в конце влить масло и взбить.

7. На противень, застеленный пергаментом, выложить 2/3 теста, разровнять.

8. Затем суфле, малины, остальное тесто – натереть на терке.

9. Выпекать при температуре 180 градусов 45-55 мин, до румяности и готовности.

10. Пирог немного охладить и посыпать сахарной пудрой.

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