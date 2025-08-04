Тертый пирог по-новому: приготовьте вкусный десерт с малиной и воздушным суфле
Тертый пирог – популярный десерт к чаю. Для начинки чаще всего используют варенье. Также можно взять свежие сезонные ягоды и соединить их с воздушным суфле.
Идея приготовления тертого пирога с малиной и белковым суфле опубликована на странице zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 400 г
- холодное масло – 250 г
- сахар – 50 г
- ванильный сахар – 10 г
- разрыхлитель – 2 ч.л.
- желтки – 5 шт.
Ингредиенты для суфле:
- белки – 5 шт.
- соль – щепотка
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 8 г
- ванильный пудинг – 80 г
- масло – 75 г
Дополнительно:
- малина – 500 г
- сахарная пудра для посыпки – по желанию
Способ приготовления:
1. К муке добавить масло, перетереть.
2. Добавить остальные составляющие и замесить быстро тесто, долго вымешивать не нужно.
3. Разделить на две части: 2/3 и 1/3.
4. Обернуть пленкой и положить в морозильную камеру на 15 минут.
5. Для суфле к белкам всыпать соль, взбить до пены, в два-три этапа добавить сахар и взбить в устойчивую массу.
6. Всыпать пудинг, в конце влить масло и взбить.
7. На противень, застеленный пергаментом, выложить 2/3 теста, разровнять.
8. Затем суфле, малины, остальное тесто – натереть на терке.
9. Выпекать при температуре 180 градусов 45-55 мин, до румяности и готовности.
10. Пирог немного охладить и посыпать сахарной пудрой.
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