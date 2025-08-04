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Тертый пирог по-новому: приготовьте вкусный десерт с малиной и воздушным суфле

Екатерина Ягович
Новости. Общество
2 минуты
51
Тертый пирог по-новому: приготовьте вкусный десерт с малиной и воздушным суфле

Тертый пирог – популярный десерт к чаю. Для начинки чаще всего используют варенье. Также можно взять свежие сезонные ягоды и соединить их с воздушным суфле.

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Идея приготовления тертого пирога с малиной и белковым суфле опубликована на странице zoshyt.receptiv в Instagram.

Тертый пирог по-новому: приготовьте вкусный десерт с малиной и воздушным суфле

Ингредиенты для теста:

  • мука – 400 г
  • холодное масло – 250 г
  • сахар – 50 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • разрыхлитель – 2 ч.л.
  • желтки – 5 шт.

Ингредиенты для суфле:

  • белки – 5 шт.
  • соль – щепотка
  • сахар – 100 г
  • ванильный сахар – 8 г
  • ванильный пудинг – 80 г
  • масло – 75 г

Дополнительно:

  • малина – 500 г
  • сахарная пудра для посыпки – по желанию

Способ приготовления:

Тертый пирог по-новому: приготовьте вкусный десерт с малиной и воздушным суфле

1. К муке добавить масло, перетереть.

2. Добавить остальные составляющие и замесить быстро тесто, долго вымешивать не нужно.

3. Разделить на две части: 2/3 и 1/3.

Тертый пирог по-новому: приготовьте вкусный десерт с малиной и воздушным суфле

4. Обернуть пленкой и положить в морозильную камеру на 15 минут.

5. Для суфле к белкам всыпать соль, взбить до пены, в два-три этапа добавить сахар и взбить в устойчивую массу.

Тертый пирог по-новому: приготовьте вкусный десерт с малиной и воздушным суфле

6. Всыпать пудинг, в конце влить масло и взбить.

7. На противень, застеленный пергаментом, выложить 2/3 теста, разровнять.

Тертый пирог по-новому: приготовьте вкусный десерт с малиной и воздушным суфле

8. Затем суфле, малины, остальное тесто – натереть на терке.

Тертый пирог по-новому: приготовьте вкусный десерт с малиной и воздушным суфле

9. Выпекать при температуре 180 градусов 45-55 мин, до румяности и готовности.

Тертый пирог по-новому: приготовьте вкусный десерт с малиной и воздушным суфле

10. Пирог немного охладить и посыпать сахарной пудрой.

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