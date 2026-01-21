Терехову удалось создать реально действующий механизм по ликвидации последствий ЧС в Харькове, – Наумович

Главе Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэру Харькова Игорю Терехову удалось создать в городе реально действующий механизм для ликвидации последствий обстрелов. Такое мнение высказал блогер Сергей Наумович, сравнивая ситуацию в Харькове и в Киеве.

"Если уж про Харьков, то там Терехову удалось создать реально действующий механизм – Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. На котором замкнуты все остальные городские структуры, который координирует все городские службы. Соответственно, в штаб стекается вся оперативная информация, мэр и ключевые чиновники видят максимально точную картину в реальном времени, нужные решения принимаются мгновенно. А потом – в наиболее короткие сроки воплощаются в жизнь под четким контролем", – рассказал Наумович.

Он добавил, что благодаря таким слаженным действиям город не только в собственной зоне ответственности отрабатывает на 100%, но и помогает другим. В частности, на днях, после очередного массированного обстрела, Терехов сообщил, что Штаб выделяет энергетикам технику, материалы и людей для скорейшего возвращения света в дома харьковчан.

"Кстати, по поводу света. Знаю, что в Харькове активно воплощается проект "Энергоостров" – развивается система энергетической балансировки в условиях ударов по критической инфраструктуре. Если упрощенно, то это комплекс мероприятий по обеспечению энергетической автономности города. Который уже доказал свою действенность, а значит эту модель следовало бы внедрять и другим населенным пунктам страны", – отметил блогер.

По его словам, несмотря на ужасные погодные условия и постоянные обстрелы, город еще и полноценно функционирует, в частности, в нем хорошо почищены дороги и тротуары без гололеда и без риска убиться или хотя бы что-то себе сломать.

"Конечно, просто создать штаб мало. Мы это, к сожалению, наблюдаем в других регионах, где различные "штабы" растут как грибы после дождя, а толку от этого как-то немного. Надо еще организовать работу такой структуры. Как видим, Харькову это удалось, управленческого таланта, опыта, мотивации городского руководства хватило. Жаль, что не везде так", – завершил Сергей Наумович.