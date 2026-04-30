Терехов: Украинцы должны иметь доступ к безопасному, качественному и доступному жилью

При обновлении государственной жилищной политики принципиально не потерять социальный фокус, потому что украинцы должны иметь доступ к безопасному, качественному и доступному жилью. Об этом заявил председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин (АПМГ) Игорь Терехов в материале для NV ua.

"Жилищная политика – это не только вопрос восстановления. Во всех странах мира жилищное строительство прямо коррелирует с темпами экономического роста и выступает одним из базовых драйверов развития. Именно поэтому от того, как мы выстроим эту политику сегодня, зависит не только восстановление, но и экономическое будущее страны. Мы должны отойти от универсальных решений. Жилищная политика должна учитывать разные условия - от военных и прифронтовых территорий до тыловых громад, которые сегодня выполняют роль гуманитарных и экономических хабов. Но базовый принцип должен быть единым: независимо от того, где живут люди, они должны иметь доступ к безопасному, качественному и доступному жилью, а общины – инструменты для его создания", – подчеркнул Терехов.

По его словам, ключевой задачей является формирование устойчивой модели финансирования жилищной политики. Которая должна базироваться на сочетании внутренних ресурсов и льготного внешнего финансирования – прежде всего средств Европейского Союза, США и международных финансовых организаций.

"Вместе с тем понятно, что без развития ипотечного рынка жилищная политика не сможет стать массовой и системной. Должны перейти к принципу массовой доступности ипотеки. Компенсация процентной ставки должна работать по принципу "открытого окна" для тех, кто покупает первое жилье или нуждается в улучшении жилищных условий. При этом процентная ставка для заемщика не должна превышать 5%, а государство должно гарантировать ее компенсацию на весь срок кредитования", – поделился видением глава АПМГ.

В общем, уверен он, государство должно перейти от прямого финансирования к роли катализатора, который запускает и ускоряет механизмы восстановления и модернизации жилья.

"Это работает, ведь каждая гривна, вложенная в жилье, запускает работу десятков смежных отраслей, создает рабочие места и дает мощный мультипликационный эффект для экономики. Но принципиально важно не потерять социальный фокус. Финансовая эффективность не может подменять социальную справедливость. Любые механизмы должны работать прежде всего для тех, кому жилье нужно как базовая опора – военных, спасателей, внутренне перемещенных лиц, людей, которые потеряли жилье. Жилищная политика – это не просто строительство. Это о том, будет ли Украина иметь экономику, способную к росту, сможет ли удержать и вернуть людей и построит ли страну, в которой есть будущее. Именно поэтому это должно стать одним из ключевых приоритетов государства уже сейчас", – констатировал Игорь Терехов.