Терехов назвал доступное жилье главным средством возвращения украинцев домой

Обеспечение украинцев доступным жильем должно стать частью государственной политики, поскольку это наиболее эффективный способ возвращения тех, кто из-за войны был вынужден уехать за границу. Об этом заявил председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов.

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"Доступное и недорогое жилье – это главное оружие против эмиграции, особенно когда речь идет о вынужденных переселенцах. Если человек живет на чемоданах и не имеет собственного дома в Украине, рано или поздно он найдет его в другой стране", – подчеркнул он.

Поэтому, как убежден Терехов, жилье, социальная поддержка, восстановление инфраструктуры и развитие транспорта должны быть не отдельными проектами, а частью большой государственной политики возвращения людей домой.

"В своё время "план Фанфани" помог миллионам итальянцев получить жильё и стал одним из двигателей экономического развития страны. Украине также нужны решения такого масштаба", – подчеркнул глава АПМГ.

По его мнению, смысл восстановления страны заключается именно в том, чтобы люди хотели – и имели куда – вернуться.

"Восстановление – это не бетон, кирпич и отчеты. Восстановление – это люди. Это семья, которая возвращается домой. Это переселенец, который перестает быть временным гостем в собственном государстве. Это вера людей в будущее. И если мы хотим, чтобы украинцы возвращались, оставались и строили свою жизнь здесь, Украина должна сказать им очень просто и очень честно: вы нужны дома. И мы сделаем все, чтобы у вас был дом", – констатировал Игорь Терехов.