Тепло постепенно возвращается: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 23 апреля

Погода в Украине во вторник, 23 апреля, будет пасмурной с прояснениями во всех регионах. Небольшие дожди по Украине возможны только ночью, днем осадков не ожидается.

При этом температура воздуха днем будет колебаться от +11 до +16 градусов. На юге температура поднимется до +21, а на западе ночью опустится до -3. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на юге и юго-западе страны ночью и утром местами возможен туман. Ветер во вторник ожидается переменных направлений, от 3 до 8 метров в секунду.

Температура воздуха на Закарпатье, а также на юге и юго-востоке Украины ожидается от +14 до +20 градусов днем, ночью будет от +3 до +8. В остальных регионах Украины днем столбики термометров будут показывать от +12 до +17 градусов днем, и от +3 до +6 ночью.

В западных областях ночью на поверхности грунта заморозки до -3 – объявлен І уровень опасности, желтый.

В столичном регионе во вторник будет пасмурно с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков. Температура по области ночью от +3 до +8 градусов, днем от +11 до +16. Температура в Киеве 23 апреля, как пишут синоптики, днем будет до +15 градусов, а ночью от +5 до +7.

Также в Укргидрометцентре предупредили о значительной снеголавинной опасности (3 уровень) на высокогорье восточной части Закарпатской области. Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области, а низкая снеголавинная опасность (1 уровень) на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с 22 по 28 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, ожидаются дожди. К концу недели температура воздуха в столице прогреется до +22°С.

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