Часть Украины на выходных накроют дожди: синоптики дали прогноз, где будет бушевать непогода

В течение 24 и 25 мая погода в Украине контрастно будет отличаться между регионами. Западные области оставались под влиянием дождевых атмосферных фронтов, тогда как на востоке и юге царила преимущественно сухая и теплая погода.

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Об этом свидетельствуют метеокарты Украинского гидрометцентра. Температура днем будет колебаться от +17°C до +29°C.

Какой будет погода в Украине в субботу, 24 мая

В субботу, 24 мая, в Украине ожидается контрастная погода, поскольку дожди накроют запад и центр, зато на востоке и юге будет солнечно и тепло.

На западе страны, в частности во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях, прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха будет колебаться от +7...+9°C ночью до +11...+14°C днем.

В центральных регионах, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях, также ожидаются дожди и облачность. Днем воздух прогреется до +19...+21°C, ночью — до +12...+15°C.

На севере страны, включая Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, будет облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные осадки. Температура составит от +13...+14°C ночью до +24...+26°C днем.

В восточных регионах, а именно в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, установится сухая и преимущественно солнечная погода. Дневная температура будет колебаться в пределах +24...+27°C, ночная температура — от +13 до +15°C.

На юге Украины, в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, в Крыму и на Запорожье, прогнозируется сухо и солнечно. Температура воздуха днем достигнет +25...+27°C, ночью опустится до +13...+16°C.

Самая комфортная погода ожидается в Крыму, в Запорожье, Донецкой и Луганской областях — без осадков, тепло и солнечно. В то же время в западных областях возможны кратковременные ливни, поэтому лучше иметь при себе зонт.

Какой будет погода в Украине в воскресенье, 25 мая

В воскресенье, 25 мая, в Украине сохранится разноплановая погода: на западе будет дождливо, а на востоке будет царить настоящее летнее тепло. По данным Украинского гидрометцентра, температура воздуха будет колебаться от +14°C до +29°C в зависимости от региона.

На западе, во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Ровенской и Черновицкой областях, прогнозируют дожди с грозами. Дневная температура составит +14...+16°C, ночью - +7...+9°C.

В центре, в частности Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Черкасская области, ожидаются кратковременные дожди. Температура днем поднимется до +19...+22°C, ночью — до +12...+14°C.

На севере страны (Киевская, Черниговская и Сумская области) облачно с прояснениями, местами возможны незначительные осадки. Температура днем - +21...+23°C, ночью - +12...+14°C.

В восточных регионах, в частности в Харьковской, Луганской, Донецкой областях, будет сухо и солнечно, а воздух прогреется до +26...+28°C. Ночью ожидается +14...+17°C.

На юге (Одесская, Николаевская, Херсонская области, Крым и Запорожье) погода порадует солнечным небом и летним теплом. Дневная температура достигнет +27...+29°C, а ночью снизится до +14...+16°C.

Жарче всего будет на юго-востоке страны, а именно в Херсоне, Крыму и Приазовье. Западные регионы же будут оставаться под влиянием атмосферного фронта с дождями и прохладой.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина на сегодня входит в зону климатических изменений и не исключено, что уже через полвека климат у нас станет более сухим, с повышением среднегодовой температуры воздуха на несколько градусов. Ученые предполагают, что приведет к большему количеству засушливых периодов, а также увеличение экстремальных погодных явлений — сильных засух и наводнений.

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