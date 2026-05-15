Тепло, но с дождями: синоптики дали прогноз на выходные в Украине. Карта

В субботу и воскресенье, 16 и 17 мая 2026 года, в Украине ожидается теплая погода, +20...+22, местами +23 градуса тепла. Однако вместе с теплом будут продолжаться и дожди: 16 мая преимущественно на западной части Украины, а 17 мая на севере, в центральной части и на востоке Украины.

Видео дня

Об этом сообщил Укргидрометцентр. В Киеве в субботу будет без осадков, в воскресенье возможен кратковременный дождь.

Какая будет погода в Украине 16 мая

16 мая в Украине ожидается довольно теплая погода, температура ночью +8...+10 градусов, днем +20...+22. Кратковременный дождь синоптикиобещают в западной части страны – Львовской, Волынской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, а также дождливая погода может быть в Донецкой области. На остальной территории без осадков. Ночью на всей территории Украины будет переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Какая будет погода в Украине 17 мая

17 мая в Украине ожидается кратковременный дождь в северной, центральной. южной и восточной части страны.

Температура ночью +11...+13 градусов, днем +20...+23 на подавляющей территории Украины, лишь в Закарпатской области несколько прохладнее – ночью +8...+10, днем +20...+22 градуса. Ночью на всей территории Украины будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в некоторых областях ожидается дождь – Львовской, Волынской, Закарпатской, а также Луганской. Ветер преимущественно северный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.

Какая погода будет в Киеве на выходных 16-17 мая

В Киеве в субботу будет без осадков, лишь переменная облачность. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 21-23° С.

В воскресенье, 17 мая, в Киеве возможен кратковременный дождь. Температуру в столице синоптики обещают ночью +12...+14, днем +21...+23. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!