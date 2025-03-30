Тепло, но с дождями: какой будет погода в Украине в понедельник, 31 марта

В последний день марта в Украине потеплеет. Но на большинстве территории синоптики обещают дожди.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Прогнозируется, что в Закарпатье, Прикарпатье, юго-востоке, днем и в северо-восточной части дожди будут умеренные. А в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях местами значительные.

"Облачно с прояснениями. На остальной территории небольшие дожди, лишь ночью в большинстве южных и центральных областей без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с", – говорится в сообщении.

Температура ночью 4-9°С, в юго-восточной части до 11°С. Днем 10-15°С, в южных и центральных областях 13-18°С.

В Киеве и области 31 мая облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 4-9°С тепла, днем 10-15°С. В Киеве ночью 7-9°С тепла, днем 13-15°С.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее метеоролог Игорь Кибальчич спрогнозировал, что в апреле в Украине ожидается существенное потепление и гораздо больше солнечных дней. А дожди будут лить в основном на Левобережье.

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