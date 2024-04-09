Тепло и солнечно: синоптики дали прогноз погоды на среду, 10 апреля

В Украине в среду, 10 апреля, будет теплая малооблачная погода. Во всех областях дождя синоптики не прогнозируют.

Украинский гидрометеорологический центр опубликовал прогноз на своем сайте. Ветер, по их данным, будет переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

Ночью в среднем по стране +7...+12, днем +21...+26 градусов. Однако в Карпатах, Крыму и на побережье морей температура будет ниже, +17...+22.

В Киевской области 10 апреля небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

На Киевщине температура в темное время суток ожидается на уровне +7...+12, в светлое +21...+26 градусов.

В самом Киеве ночью синоптики прогнозируют около +10, днем +24...+26 тепла. Более детальный прогноз погоды в регионе можно найти по ссылке.

Пожарная опасность

В УкрГМЦ объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности 10-12 апреля в восточных, центральных, южных, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской и большинстве северных областей.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", – предупредили эксперты.

Опасные гидрологические явления

10 апреля в верхней части Кременчугского водохранилища возможны резкие колебания уровней воды с достижением отметок начального затопления поймы и пониженных прирусловых территорий в Черкасской области. В связи с этим в регионе установлен І (желтый) уровень опасности.

Снеголавинная опасность

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в среду, 10 апреля, будет на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Синоптики призвали украинцев воздержаться от походов на высокогорье. "Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин", – рассказали эксперты.

Низкая снеголавинная опасность (1 уровень) ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Как писал OBOZ.UA, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3 градуса, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

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