Теплая весна набирает обороты: синоптики дали прогноз погоды на среду, 27 марта

В Украине 27 марта по всей территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Лишь на востоке будет местами небольшой дождь.

Об этом рассказал Укргидрометцентр. Также синоптики отметили, что ночью и утром в южных, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях местами небольшой туман.

Ветер в этот день будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Днем в западных областях местами он повысится до 15-20 м/с.

Температура ночью в Украине от 3° тепла до 2° мороза, однако уже днем будет 10-15° тепла. Даже на высокогорье Карпат, где ночью будет 1-6 градусов мороза, днем ожидают 5-10 градусов тепла.

В Киевской области также прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, а днем 10-15° тепла. В Киеве ночью 0-2° тепла, днем 11-13°.

Также синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях на реках Десна, Снов и Сож. Продолжится затопление пойменных территорий и дорог на поймах рек с нарушением транспортного сообщения в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области.

И наоборот, в результате опустошения Каховского водохранилища уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине началось досрочное завершение отопительного сезона 2023-2024 годов. Где и когда отключат подачу тепла, читайте здесь.

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