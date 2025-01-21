Температурные перепады и туман: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 21 января

Во вторник, 21 января, погода в Украине будет характеризоваться перепадами температуры: днем будет достаточно тепло, а ночью прогнозируют морозы. В то же время осадков, говорят синоптики, не ожидается.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. На небе облачно с прояснениями, на западе и юго-западе страны ночью и утром местами туман.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 2 градусов тепла до 3 мороза. Днем по Украине столбики термометров покажут 0-5 градусов тепла, на Прикарпатье, Одесщине и в Крыму будет еще теплее – 4-9 градусов с отметкой "плюс".

В Киевской области день тоже пройдет без осадков, температура воздуха ночью от 2 градусов тепла до 3 мороза, днем 0-5 градусов тепла. В Киеве ночью около нуля, днем 1-3 градуса тепла.

Также синоптики предупредили, что 21 января в связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень опасности – оранжевый).

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко рассказала, что синоптическая неделя в Украине продолжится оттепелью и даже теплом. Во вторник, 21 января, из-за доминирования повышенного атмосферного давления осадки в стране маловероятны.

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