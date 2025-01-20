Синоптик уточнила прогноз на вторник в Украине и объяснила, ждать ли морозов. Карта

Новая синоптическая неделя в Украине продолжится оттепелью и даже теплом. Во вторник, 21 января, из-за доминирования повышенного атмосферного давления осадки в стране маловероятны.

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Таким прогнозом поделилась в Telegram синоптик Наталья Диденко. "Разве что утренние туманы будут увеличивать влажность воздуха", – написала она.

В ночь на вторник она ожидает в среднем от -4 до +2, а в течение дня от +1 до +4 градусов. На западе будет от +3 до +6, в Крыму до +9.

Ветер юго-восточный, умеренный или небольшой.

В Киеве 21 января пройдет без осадков, с юго-восточным ветром в 3-8 метров в секунду.

Ночью термометры в столице покажут около нуля, днем во вторник от ​​+2 до +4 градусов.

"С ближайшей синоптической перспективы осадков мало, морозов не будет, а наоборот даже потепление на несколько градусов", – уточнила эксперт.

Как писал OBOZ.UA, в среду, 22 января, УкрГМЦ прогнозирует небольшой мокрый снег, дождь и мокрый снег либо несильный дождь в некоторых регионах.

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