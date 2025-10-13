Температура ночью упадет до 2 тепла: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине. Карта

В начале новой рабочей недели в Украине ожидается прохладная погода. Кое-где температурные показатели на столбиках термометров упадут до 2 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Кроме того, синоптики прогнозируют кратковременные осадки по всей территории нашей страны.

Погода на 13 октября

В понедельник, 13 октября, в большинстве регионов Украины прогнозируется облачная погода с прояснениями и местами незначительными дождями. Ветер преимущественно северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит от +3 до +11 градусов, днем – от +8 до +13 градусов.

В южных областях будет теплее: ночью – до +11, днем – до +16 градусов.

В Киеве и области 13 октября ожидается переменная облачность и местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура ночью – около +6, днем – до +12 градусов.

Прогноз погоды на 14 октября

Во вторник, 14 октября, кратковременные дожди ожидаются по всей территории, кроме южных и восточных регионов. На западе будет преобладать облачная, местами пасмурная и влажная погода. Максимальная температура – до +10 – +12 градусов.

В центральных и восточных областях переменная облачность, ночью от +2 до +7 тепла. Днем температура поднимется до +7 – +13 градусов.

В южных областях температура днем воздуха будет достигать +13 – +15 градусов. На севере – днем от +6 до +9 градусов.

В Киеве облачно с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью: +4 – +2 градусов, днем – +6 – +8 градусов.

Погода в Украине 15 октября

В среду по всей Украине будет преобладать облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, которые к вечеру постепенно прекратятся. В северных областях небо будет оставаться затянутым облаками, ожидается слабый дождь. Ночью +2 – +5 градусов, днем столбики термометров покажут +6 – +8 градусов.

В центральных и восточных областях в течение дня сохранится облачность с осадками. Ночью температура воздуха +2 – +5, а днем +7 – +13.

На западе синоптики прогнозируют тоже осадки. Ночью от +3 до +5 тепла, днем – от +7 до +12.

В южных регионах облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура ночью будет колебаться от +4 до +7 градусов, днем – +11 – +14. Ветер западного направления 5-10 м/с.

В Киеве облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью: +4 – +2 градусов, а днем – +6 – +8.

Как сообщал OBOZ.UA, грядущая зима 2025-2026 годов может стать одной из самых холодных за последние десятилетия. Ожидаются сильные морозы, значительные снегопады и затяжное похолодание во второй половине сезона.

