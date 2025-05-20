Температура будет расти постепенно: синоптик рассказал, когда ждать пика жары в Украине летом

Лето 2025 года обещает быть по-настоящему жарким. При этом жара будет нарастать постепенно - без резких температурных скачков, но с ощутимым перегревом ближе к середине сезона.

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Такой прогноз озвучил народный синоптик с Волыни Владимир Деркач в комментарии украинским СМИ. По его словам, июнь начнется с умеренного тепла, но каждая декада будет приносить с собой все более высокие температуры.

Жарче всего в первом месяце лета будет в конце, в третьей декаде. Осадков при этом ожидается совсем немного - то есть лето стартует сухо и жарко.

Июль, как отмечает синоптик, покажет пик температур уже в начале. В первой декаде столбики термометров будут подниматься до +30°C и выше. Жарким окажется и середина месяца, а вот под конец июля жара немного ослабеет.

"Июль покажет пик температуры в первой декаде (жара до + 30 ° C и более) и в середине месяца и дальше будет умеренное тепло. Осадков много не будет", – сказал синоптик.

Август будет разным в зависимости от региона. В первой декаде на западе и частично севере будет тепло и даже жарко. И все же на юге, востоке и в центре Украины будет еще жарче.

Только в конце августа, по прогнозам Деркача, температура постепенно будет снижаться, а в Украину вернутся дожди.

Напомним, в течение этой недели, 20-25 мая, температура воздуха в нашей стране будет постепенно повышаться. Уже в следующий понедельник местами она будет достигать +30 градусов днем, однако погода в Украине все еще будет оставаться дождливой.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 и 23 мая в Украину на смену прохладе придет потепление до +25 градусов. Однако завтра, 20 мая, почти во всех регионах будет преобладать пасмурная и дождливая погода.

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