Синоптик назвала дату, когда в Украину ворвется тепло до +25 градусов. Карта

22 и 23 мая в Украину на смену прохладе придет потепление до +25 градусов. Однако завтра, 20 мая, почти во всех регионах будет преобладать пасмурная и дождливая погода.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Максимальная температура воздуха во вторник составит +20 градусов.

"Дожди уже немного надоели, даже с мантрой о пользе для растений. Поэтому я бы хотела вас порадовать близким синоптическим будущим, когда Украина – одна из самых теплых. Вот вам прогностическая карта (см. ниже – Ред.) температуры воздуха на ближайший четверг, на 22 мая", – говорится в сообщении.

В четверг-пятницу, 22 и 23 мая, температура воздуха в большинстве областей Украины составит +20...+25 градусов. Лишь на западе 23 мая коварный атмосферный фронт освежит воздух до также комфортных +15...+20 градусов.

Завтра, 20 мая, в Украине снова будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Прояснения и солнце также ожидаются. Температура воздуха в течение дня составит +13...+18 градусов, а на Волыни, Ривненщине и Луганщине – +17...+20 градусов.

В Киеве завтра местами дождь, днем около +15 градусов.

"Из ближайшего: умеренно тепло, еще теплее, в выходные, 24-25 мая, кратковременное похолодание, а потом снова тепло", – резюмировала синоптик.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что холодная погода в ближайшие дни покинет Украину. В течение этой недели температура воздуха начнет повышаться, однако осадки будут продолжаться. Кратковременное снижение температуры возможно лишь в западных и северных областях.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам синоптиков, потепление в Украине после длительных холодов будет постепенным. Угроза заморозков будет сохраняться на западе, однако на остальной территории будут происходить синоптические процессы, которые будут блокировать поступление холодного воздуха.

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