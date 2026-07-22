Тельцов ждет успех в работе, а Львов – большая любовь: гороскоп на 22 июля для всех знаков зодиака

В среду, 22 июля 2026 года, Луна в Скорпионе добавит нам обязанностей. Лучше избегать дискуссий с людьми, которые постоянно придираются, так как они могут выйти из себя, если почувствуют критику. Лучше спокойно выполнять свою работу и поддерживать хорошую атмосферу, и любые недоразумения разрешатся. Не стоит слишком волноваться.

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Астрологи утверждают, что вечером, в 22:14, Солнце войдет в знак Льва и принесет много оптимизма. Стоит запланировать что-нибудь приятное на оставшуюся часть отпуска, пишет Vogue.

Овен

Сегодня вы займетесь своими делами, и различные проблемы вас не побеспокоят. Вам удастся навести порядок в своих вещах и быстро завершить ряд нерешенных вопросов. Квадрат Меркурия очень благоприятствует заботе о доме и семье, но во второй половине дня ваши амбициозные планы могут внезапно измениться. Вы почувствуете себя более игривым, и атмосфера станет более располагающей к свиданиям и развлечениям.

Телец

Вы станете более чувствительны к несправедливости и несправедливости. Вы будете действовать эффективно, но не позволяйте никому полностью испортить вам настроение грустными историями. Предлагайте помощь и совет, а затем сосредоточьтесь на своих делах. На работе Венера в тригоне поможет вам быстро справиться с обязанностями. Однако во второй половине дня возможны дополнительные семейные дела. Стоит позаботиться о своем доме и его окрестностях, чтобы сделать его более комфортным.

Близнецы

Соединение Марса с вашим знаком заставит вас стремиться к полному контролю над ситуацией. Несмотря на это, всё может осложниться, потому что вы не сможете следить за всеми. Кто-то может начать строить козни или внезапно передумать. Объясняйте всё быстро, вместо того чтобы тратить время и строить догадки. Друзья помогут вам с проблемами, и в конце концов всё разрешится само собой. После обеда пора расслабиться. Не забудьте позвонить кому-нибудь приятному; дружбу всегда стоит беречь.

Рак

В течение дня вы будете сохранять спокойствие и оптимизм. Тригон Луны поможет вам утешить кого-то или дать дельный совет по сложному вопросу. Сегодня ваши сильные стороны – финансы и организация работы. День благоприятствует завоеванию дружбы и даже популярности. Только не обещайте слишком много тому, кто в прошлом злоупотреблял вашим доверием. Сегодня вам не нужно жертвовать собой ради кого-либо.

Лев

Будьте осторожны в своих словах и избегайте раздражать людей, так как квадрат Луны сделает вас бунтарем. Вы можете даже нарушить правила или действовать против них, что повлечет за собой последствия. Лучше сосредоточиться на вещах, требующих концентрации и усилий, а не отвлекаться и решать чужие проблемы. Вечер – хорошее время для размышлений и новых идей, так как Солнце входит в ваш знак.

Дева

Вас ждет приятный день. Соединение Венеры с вашим знаком благоприятствует вниманию к красоте и комфорту в повседневной жизни. Вы с удовольствием сходите за покупками и побалуете себя. Однако вам будет трудно заставить себя заняться уборкой или выполнить очень утомительные задачи. Не чувствуйте себя виноватыми. Будьте вежливы, но помните, что вам не нужно делать работу за того, кто прекрасно справляется со своими делами.

Весы

Вы не задержитесь на работе допоздна, так как встречи с друзьями или различные мероприятия окажутся более важными. Ваша интуиция вас не подведет, поскольку рискованные идеи вашего начальника или другого амбициозного человека сегодня не будут иметь большой ценности. Вместо того чтобы заставлять себя начинать что-то новое, закончите старые дела. После обеда хорошее время для творчества или хобби. Квадрат Меркурия также поможет вам быстро приобрести необходимые вещи, но ищите выгодные предложения.

Скорпион

Соединение Луны благоприятствует вашей карьере, и сегодня вам также сопутствует удача в финансовом плане. Думайте о деньгах и продвижении по службе, но не ввязывайтесь в интриги. Придерживайтесь своих принципов и идеалов, и квадратура Юпитера принесет вам большой успех. Вечером подумайте о удовольствиях, вкусной еде и комфорте. Вы заслуживаете награды за все свои успехи.

Стрелец

У вас будет больше обязанностей, чем обычно, поэтому не отвлекайтесь. Лучше всего составить план утром и придерживаться его, и тогда все получится. Будьте осторожны в отношениях сегодня, так как вы можете слишком остро реагировать. Не критикуйте недостатки, которые вы недавно заметили у близкого человека. Лучше прогуляться или заняться йогой и отдохнуть. Вечером поищите новое вдохновение^ Солнце в тригоне придаст вам энергии.

Козерог

Будьте начеку, потому что Луна находится в секстиле с вашим знаком, способствуя неожиданным событиям. Не волнуйтесь, всt будет хорошо. Возможно, вы даже заключите выгодную сделку. Только не слишком беспокойтесь о поведении других людей, так как вы можете без необходимости оттолкнуть кого-то. Вечер благоприятствует росту, обучению и раскрытию тайн. Меркурий в оппозиции советует вам быть более любознательными.

Водолей

Притормозите, насладитесь чашечкой кофе, и все встанет на свои места. Пусть другие спешат и волнуются, а вы сосредоточьтесь на своих чувствах. Любовь и отношения сегодня будут на первом месте. Простите близких за их ошибки и откройтесь позитивным эмоциям. Тригон Марса помогает одиноким и может принести неожиданные встречи и новые знакомства. Вечер идеально подходит для свиданий и хорошего времяпрепровождения.

Рыбы

Вас ждет успешный день, хотя вы можете быть очень заняты. Тригон Луны к вашему знаку благоприятствует решению важных вопросов, поскольку вы будете сосредоточены и решительны. День также благоприятен для решения головоломок, и если вы зададите правильные вопросы, кто-то в конце концов раскроет вам свои планы. Однако вечер — не время для сложных дискуссий, а время для отдыха, желательно в компании друзей.

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