Тарас Шевченко, великий украинский поэт и художник, родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы на Черкасщине, став символом национальной идентичности. Его жизнь была полна испытаний: от крепостничества до признания таланта, что позволило ему учиться в Санкт-Петербурге.

Однако тоска по Украине и критика имперской власти привели к преследованиям, ссылкам и запретам на творчество. Произведения Шевченко, насыщенные любовью к родине, часто изображали россиян как захватчиков, угнетающих украинский народ. Эти мотивы делают его поэзию актуальной сегодня, когда Украина противостоит агрессии со стороны России.

В день 212-й годовщины рождения Кобзаря OBOZ.UA предлагает вспомнить его слова, звучащие как пророчества о вечной борьбе за свободу.

Жизнь Тараса Шевченко была драмой, отражающей судьбу всего украинского народа. Рожденный в крепостной семье, он рано обнаружил талант к рисованию, благодаря чему был выкуплен из неволи и отправлен на учебу в имперскую столицу. Однако свобода оказалась иллюзорной: за свое творчество, полное антиимперских мотивов, поэт неоднократно наказывался властями. Ссылка в отдаленные уголки империи с запретом писать и рисовать не сломили его дух. Наоборот, это обострило критику россиян как "чужих людей", несущих беду Украине.

Его произведения стали фундаментом украинского национального сознания, где Россия предстает как вечный антагонист. Поэт не просто описывал исторические события, но и предвидел будущие конфликты, делая акцент на необходимости сопротивления.

В стихах Шевченко россияне часто изображены как циничные захватчики, разрушающие украинскую культуру и идентичность. Эта тема пронизывает все его творчество, от поэм до посланий. Сегодня, во время войны, эти строки приобретают пророческое звучание, подчеркивая вечную актуальность борьбы.

Что писал Шевченко о русских

Шевченко рано ощутил на себе гнет крепостничества и имперской системы. Выкупленный из неволи благодаря таланту, он оказался в столице Российской империи, где увидел контраст между собственной культурой и господствующей. Эта близость к центру власти лишь усилила его неприятие. В произведениях поэт часто противопоставляет Украину и Московию как два противоположных мира. Москали в его изображении – это не просто люди другой земли, а носители зла, разрушающие украинскую жизнь. Ссылка в отдаленные регионы империи с полным запретом творчества стало для него личным подтверждением тирании. Именно поэтому в поэзии Шевченко Россия предстает как вечная угроза.

В поэме "Катерина" Шевченко ярко изображает типичную для того времени трагедию. Он предупреждает:

Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі — чужі люде,

Роблять лихо з вами.

Москаль любить жартуючи,

Жартуючи кине;

Піде в свою Московщину,

А дівчина гине…

Эта история символизирует более широкое явление: циничное использование и пренебрежение со стороны захватчиков. Шевченко подчеркивает, что москали – чужаки, с которыми невозможно сожительство.

В обращении "К Основьяненко" поэт прямо называет Московщину враждебным пространством. Он пишет:

Московщина, кругом чужі люде...

Тяжко, батьку, жити з ворогами!.

Шевченко видит в соседней империи постоянную угрозу, которая душит украинскую жизнь. Москали окружают, угнетают и не дают покоя. Эта тема повторяется во многих произведениях, где Россия изображена как источник неволи.

В поэме "Кавказ" Шевченко остро критикует завоевательную сущность России. Он описывает, как империя подавляет народы:

У нас же й світа, як на те —

Одна Сибір неісходима!

А тюрм, а люду!..

Що й лічить!

Поэт осуждает безграничные аппетиты к чужим землям, когда собственные территории остаются дикими. Москали предстают как угнетатели, которые мучают и наказывают. Шевченко разоблачает лицемерие:

По закону апостола

Ви любите брата!

Суєслови, лицеміри, Господом прокляті!

Ви любите на братові

Шкуру, а не душу!

Что читается как прямое разоблачение фальшивой "братской" любви.

Шевченко не раз вспоминает реальные преступления москалей на украинских землях. В поэме "Слепой" он пишет о разрушении Сечи:

Січовики-запорожці

І в Січ завертають,

І розказують і плачуть,

Як Січ руйнували,

Як москалі срібло, злото

І свічі забрали

У Покрові; як козаки

Вночі утікали

І на тихому Дунаю

Новим кошем стали;

Як цариця по Києву

З Нечосом ходила...

І Межигорського Спаса

Вночі запалила.

Захватчики изображены как безжалостные варвары, грабящие святыни без всякого сочувствия. Поэт подчеркивает историческую правду: москали приходят, разрушают и идут дальше, оставляя пустоту. Эти строки иллюстрируют систематическое уничтожение украинской культуры и свободы.

В "Юродивом" Шевченко обращается к царю:

О зоре ясная моя!

Ведеш мене з тюрми, з неволі,

Якраз на смітничок Миколи,

І світиш, і гориш над ним

Огнем невидимим, святим,

Животворящим, а із гною

Встають стовпом передо мною

Його безбожнії діла...

Безбожний царю! Творче зла!

Правди гонителю жестокий!

Чого накоїв на землі?

А ти, Всевидящеє око!

Чи Ти дивилося звисока, /260/

Як сотнями в кайданах гнали

В Сибір невольників святих,

Як мордовали, розпинали

І вішали?.. А Ти не знало?

І Ти дивилося на них

І не осліпло! Око, око!

Не дуже бачиш Ти глибоко!

Он описывает, как тысячи невольников гнали в Сибирь, мучили и вешали. Москали здесь – исполнители кровавой воли империи. Поэт спрашивает Всевидящее око, почему оно молчит перед такими преступлениями. Россия предстает как машина репрессий, где правда погибает под сапогом.

Шевченко не только разоблачает, но и призывает к действию. В "Заповіті" он пишет:

Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров’ю

Волю окропіте.

Это прямой призыв к восстанию против захватчиков.

В поэме "Кавказ" звучит:

Борітеся — поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

Чурек і сакля — все твоє,

Воно не прошене, не дане,

Ніхто й не возьме за своє,

Не поведе тебе в кайданах.

Поэт видит победу в борьбе, где свобода добывается силой.

Даже в самые тяжелые времена Шевченко верит в победу правды. В "К Основьяненко" он говорит:

Смійся, лютий враже!

Та не дуже, бо все гине —

Слава не поляже;

Не поляже, а розкаже,

Що діялось в світі,

Чия правда, чия кривда

І чиї ми діти.

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине...

От де, люде, наша слава,

Слава України!

По его мнению, московиты могут временно господствовать, но правда об их преступлениях останется.

Россия как вечная угроза свободе

Во многих произведениях Шевченко показывает Россию как силу, усыпляющую свободу. Он советует не ждать милости:

Лихої, тяжкої години,

Мабуть, ти ждеш? Добра не жди,

Не жди сподіваної волі —

Вона заснула: цар Микола

Її приспав. А щоб збудить

Хиренну волю, треба миром,

Громадою обух сталить,

Та добре вигострить сокиру —

Та й заходиться вже будить.

А то проспить собі, небога,

До суду божого страшного!

Поэт призывал готовиться к решительной борьбе. Его слова подчеркивают: мир с врагом невозможен.

Тарас Шевченко оставил острые слова о москалях и России как об извечных врагах. В его поэзии они – чужие люди, которые предают, грабят, мучают и подавляют. Кобзарь показал империю как машину зла, где царь и его воины сеют смерть. В то же время он призвал к сопротивлению, веря в победу правды и свободы.

В 212-ю годовщину рождения Шевченко его голос продолжает звучать как призыв к несокрушимости перед захватчиком.

