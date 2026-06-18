"Там еще есть чему гореть": Порошенко после переговоров на выставке вооружений Eurosatory намекнул на новые "сюрпризы" для РФ

Петр Порошенко после ряда переговоров на крупнейшей международной выставке Eurosatory 2026, посвященной наземной и воздушно-наземной обороне и безопасности, анонсировал новые "сюрпризы" для россиян.

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Об этом пятый президент рассказал в соцсетях.

"Это утро началось со столбов черного дыма и "летающих тарелок" над Москвой. И пока Россия срочно ищет способы сэкономить топливо для своей армии и планирует импортировать горюче-смазочные материалы по морю, – на них там уже ждут ракеты и морские дроны", – подчеркнул Порошенко.

"Но у России топлива еще очень много, там есть чем еще гореть, поэтому сегодня мы продолжаем переговоры с поставщиками оружия на Eurosatory 2026 во Франции, одной из крупнейших оборонных выставок мира. Ищем новые решения, которые помогут российскому ВПК, НПЗ и флоту почувствовать украинское тепло", – отметил пятый президент.

"Мы ищем решения, которые смогут защитить нас от российских атак. За моей спиной – американский VAMPIRE с ракетами Thales. Они летят в два раза быстрее звука, и именно такое оружие эффективно уничтожает "шахиды". И хочу сообщить хорошую новость: мы провели отличные переговоры с Thales и американской стороной и, возможно, вместе с Эстонией, Латвией и Литвой будем инвестировать в совместное производство ракет против дронов", – сообщил Порошенко.

"Особая гордость – украинские производители на выставке. Почти с каждым из них мы работали, закупая технику для ВСУ. Еще недавно о них никто не слышал, а сегодня это компании мирового уровня с передовыми технологиями", – в очередной раз подчеркнул Петр Порошенко.

"Также здесь ищем решения и для собственных разработок. Хотим усовершенствовать комплекс "Ай-Петри", и уже есть несколько решений, но без спойлеров – пусть это будет сюрпризом", – написал пятый президент.