Такое должно быть взрослое поведение: Порошенко передал на фронт дроны и призвал власть срочно назначить ключевых министров

Петр Порошенко передал партию дронов различных модификаций и технику полутора десяткам подразделений Сил обороны. Порошенко также призвал власть срочно обеспечить полноценную работу правительства – монобольшинство должно вернуться с каникул, а президент – внести в Раду кандидатуры ключевых в условиях войны министров обороны и иностранных дел.

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"Ситуация в стране требует взрослых решений. Во время войны у нас нет ни министра обороны, ни министра иностранных дел. А кому мешал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк? Его тоже уволили и до сих пор не могут никого назначить. Людей не слышат. Монобольшинство — в отпусках. А Офис президента не предлагает достойной альтернативы на ключевые для страны должности. Напомню, что министра обороны, министра иностранных дел и главу СБУ назначает не президент, а Верховная Рада. Поэтому "Европейская Солидарность" и требует, чтобы "слуги" срочно вернулись с каникул и немедленно проголосовали. Таким должно быть взрослое поведение объединенной коалиции", – убежден Порошенко.

Он предупредил: враг не идет на уступки, украинские города ежедневно обстреливают "шахедами", ракетами и КАБами. "На Сумы, Запорожье, Херсон прилетают КАБы, атаки на мирные города и объекты критической инфраструктуры стали повседневностью. Нашим воинам нужно оружие и техника, чтобы отражать эти атаки. Мы же продолжаем помогать армии", — говорит лидер партии.

Сегодня военные уже везут на передовую 200 дронов "Блискавка", 250 FPV 15″ производства компании "Вирий", 17 БПЛА DJI Mavic, 66 генераторов, 83 зарядные станции, более сотни StarLink Mini, квадроциклы, а также оргтехнику и 85 детекторов дронов "Аспирин" — всего на сумму около 28 млн грн. "20 млн грн из них мы заплатили только за дроны "Вирий" — так мы демонстрируем нашу поддержку одному из лучших производителей оборонной промышленности в Украине. Мы закупаем эти дроны не первый год и всегда слышим от военных только положительные отзывы. Помимо двух с половиной сотен FPV "Вирий" на оптоволокне, для 14 бригад передаем и более двух сотен "Блискавок". Это ударные дроны, которых смертельно боится враг, потому что они долетают за пределы "серой зоны" на расстояние до 80 км", — написал Порошенко в соцсетях.

"Наша команда уже закупила для армии сотни квадроциклов, а сегодня мы передаем еще и электробайки. Об этом попросили ребята из 103-й бригады, чтобы спасать жизни наших воинов и брать в плен орков", – пишет пятый президент.

"Этой техники могло бы быть вдвое больше, если бы не трое из пяти судей Верховного Суда, которые приняли в отношении меня незаконное и неконституционное решение. Они не могут объяснить, что такого сделал лидер оппозиции, что они не отменили незаконный указ о санкциях. Если бы эти судьи не руководствовались "телефонным правом", сегодня военные могли бы получить технику на 40, а не на 20 миллионов", – отметил Петр Порошенко.

"Но у нашей команды нет времени на уныние. Мы и впредь будем помогать армии, поддерживать украинскую оборонную промышленность, защищать государство и требовать от власти взрослых решений", – резюмировал Порошенко.