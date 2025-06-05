Тако из кабачка: рецепт самой вкусной и полезной закуски на каждый день

Самый универсальный овощ для приготовления вкусных закусок, салатов, а также рагу, супов, запеканок – это кабачок. И, ко всему он очень хорошо сочетается со всеми овощами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тако из кабачка, моркови и картофеля.

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Твердый сыр (что-то типа моцареллы) – 100-150 г

Яйцо – 1 шт.

Сухие специи и зелень по желанию

Способ приготовления:

1. Все овощи натираем на мелкую терку. Кабачок хорошо отжимаем от лишней влаги. Если нужно, то картофель тоже. К овощам добавляем натертый сыр и яйцо. Все тщательно вымешиваем и выкладываем тонким слоем на противень с пергаментом.

2. Запекаем 20-25 минут при 180 до румяности.

3. Даем полностью остыть и выкладываем любую начинку.

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