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Тако из кабачка: рецепт самой вкусной и полезной закуски на каждый день

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
474
Тако из кабачка: рецепт самой вкусной и полезной закуски на каждый день

Самый универсальный овощ для приготовления вкусных закусок, салатов, а также рагу, супов, запеканок – это кабачок. И, ко всему он очень хорошо сочетается со всеми овощами.

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Что приготовить из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тако из кабачка, моркови и картофеля.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Кабачок – 1 шт. 
  • Морковь – 1 шт. 
  • Картофель –  2 шт.
  • Твердый сыр (что-то типа моцареллы) – 100-150 г
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Сухие специи и зелень по желанию

Способ приготовления: 

1. Все овощи натираем на мелкую терку. Кабачок хорошо отжимаем от лишней влаги. Если нужно, то картофель тоже. К овощам добавляем натертый сыр и яйцо. Все тщательно вымешиваем и выкладываем тонким слоем на противень с пергаментом.

Овощная основа для блюда

2. Запекаем 20-25 минут при 180 до румяности.

Сколько запекать тако

3. Даем полностью остыть и выкладываем любую начинку. 

Готовое блюдо

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