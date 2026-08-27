Такие брови визуально старят: женщинам старше 40 лет следует их избегать

Правильно оформленные брови могут красиво подчеркнуть глаза и придать лицу гармоничный вид. К сожалению, не все популярные методы подходят всем.

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Одна распространённая ошибка может сделать черты лица более тяжёлыми и резкими. Стоит знать, на что обратить внимание, прежде чем браться за пинцет или косметику для бровей, пишет OBOZ.UA.

Самая распространенная ошибка с бровями – это слишком тонкая форма, не соответствующая пропорциям лица. Особенно в последние месяцы мы наблюдаем возвращение этой старой моды, и многие женщины следуют ей, выщипывая излишнее количество волос, не задумываясь о том, как это дополняет черты лица.

В результате естественная форма заменяется тонкими морщинками, которые, вопреки внешнему виду, не всегда придают свежесть и легкость. В результате наше лицо становится более суровым и резким, а в некоторых случаях выглядит более уставшим, даже подавленным. Это происходит из-за того, что форма не адаптирована к индивидуальным особенностям.

Острые брови, которые выглядят как нарисованные линейкой и имеют четкий контур, могут добавить лет вашей внешности. Вместо этого лучше придать бровям легкую, мягкую форму, основанную на естественной линии. Лучше всего удалять только волоски, выходящие за пределы этой зоны. Это придаст вам свежий и красивый вид.

Слишком тонкие брови могут не только сделать лицо старше, но и их цвет, длина, то, как они подчеркиваются, и то, насколько хорошо они дополняют естественные черты, не менее важны. Даже поддержание правильной ширины может создать тяжелый, резкий эффект для глаз.

Одна из самых распространённых проблем – это слишком тёмные брови. Резко очерченные волоски могут привлекать внимание к области вокруг глаз и делать лицо более четким.

Это особенно касается людей со светлой кожей и нежными чертами лица. Вместо слишком насыщенного оттенка стоит выбрать цвет, который гармонирует с вашими волосами и цветом лица, что сделает вас моложе.

OBOZ.UA предлагает узнать правила ухода за бровями.

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