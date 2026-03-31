Таинственная кнопка в авто сбила с толку владельца: что она означает

Для водителя одной из самых важных вещей является знание того, как правильно управлять своим транспортным средством. Однако отслеживание всех разнообразных кнопок и функций вашего автомобиля может быть гораздо сложнее, чем ожидалось.

Из-за такого большого количества кнопок в современных автомобилях большинство водителей избегают чего-то незнакомого, на всякий случай, ведь вдруг это приведет к чему-то неожиданному, пишет OBOZ.UA.

На форуме Reddit "Что это?" один автовладелец поделился фотографией кнопки, которая, похоже, является внутренним потолком его автомобиля, а также фотографией автомобиля с двумя открытыми передними дверями и надписью "выключено" справа от нее.

"Я купил машину, но понятия не имею, для чего предназначена эта кнопка! Может ли кто-то мне подсказать, пожалуйста", – написал он, а затем спросил других пользователей, для чего предназначена эта кнопка.

Хотя некоторые из них были так же озадачены, как и владелец автомобиля, другие все же смогли ответить на его вопрос.

Что делает эта кнопка?

Эта кнопка управляет автоматическим освещением салона. Когда она активирована (режим ВКЛ./Двери), освещение салона включается, когда двери открываются, и выключается, когда они закрываются. Установка ее на ВЫКЛ. отключает эту автоматическую функцию.

Многие современные автомобили имеют такую настройку. Эти кнопки обычно расположены возле плафона водителя и в задней части салона.

Эти лампы для чтения в салоне выполняют несколько функций в современных автомобилях, в частности обеспечивают основное освещение салона в ночное время. В премиальных моделях они также часто интегрированы с элементами управления люком/жалюзи.

Ранее OBOZ.UA рассказывало том, что украинцы массово покупают подержанное авто.

