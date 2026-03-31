На минувшей неделе Магнитогорский металлургический комбинат завил о своей загруженности на 60%. ММК анонсировал сокращение персонала и вероятное замещение собственного персонала подрядчиками.

За пару дней до этого события Минфин рф в резкой форме отказался предоставлять налоговые льготы российским металлургам. Конечно же, потому что Минфин рф собирает средства на войну.

Для начала на ММК планируют сократить 10% управленческого персонала. Уровень сокращений рабочего персонала не определен публично, но если практически половина комбината не работает, то такое сокращение будет немаленьким.

Кризис в российской металлургической отрасли идет более медленными темпами чем у угольщиков. Тем не менее, эта отрасль более инертна, а большинство металлургических комбинатов в рф являются градообразующими.