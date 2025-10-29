Сытный салат из грибов и языка: делимся простым рецептом

Если вы хотите приготовить не только вкусный, но и сытный салат, для основы лучше всего выбирать мясо, язык, морепродукты. А для свежести добавьте соленые огурцы, зелень.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из вареного языка и жареных грибов.

Ингредиенты:

язык свиной 2 шт.

шампиньоны 300 г

лук 1 шт.

яйца 4 шт.

огурцы маринованные 4 шт. (маленькие)

майонез 150 г

масло

соль, перец

Способ приготовления:

1. Язык моем и ставим варить 1,5 часа, добавила 1 луковицу, соль, перец, лавровый лист. После того как язык сварился ставим под холодную воду и чистим.

2. Салат формируем с помощью кольца: первый слой язык нарезанный кубиком, потом маринованные огурчики нарезанные соломкой, обжаренные с луком шампиньоны. Все слои смазываем майонезом, и сверху натертые яйца!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: