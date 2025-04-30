Сытные трубочки из лаваша с филе и сыром: вкуснее любого пирога и пиццы

Из лаваша можно приготовить очень много вкусных и легких блюд, например, запеканки, пироги, а также трубочки с разными начинками. Еще лаваш можно приготовить в домашних условиях всего из муки и воды.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных трубочек с куриным мясом и сыром.

Ингредиенты:

Лаваш круглый – 10 шт

Куриное филе или бедро – 400 г

Лук – 1 шт

Соль, перец – по вкусу

Петрушка – 1-2 ст.л

Сметана – 1 ст.л

Яйца – 2-3 шт

Панировочные сухари – 150 г

Сыр твердый или моцарелла – 250 г

Масло – 30 мл

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать тонкими ломтиками. Лук полукольцами. В сковороду влить масло, выложите мясо и лук. Добавьте соль и перец, жарьте 5-7 минут.

2. Мясо с луком переложить в миску. Добавить сметану, измельченную петрушку, все тщательно смешайте.

3. Выложите на лаваш, добавить натертый сыр и свернуть в ролл, заворачивая края.

4. Каждый лаваш обмокните во взбитые яйца и панировочные сухари. Сверху посыпьте натертым сыром. Выложите на противень и запекайте при 200С 15 минут.

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