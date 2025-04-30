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Сытные трубочки из лаваша с филе и сыром: вкуснее любого пирога и пиццы

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
459
Рецепт блюда

Из лаваша можно приготовить очень много вкусных и легких блюд, например, запеканки, пироги, а также трубочки с разными начинками. Еще лаваш можно приготовить в домашних условиях всего из муки и воды. 

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Вкусные трубочки из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных трубочек с куриным мясом и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Лаваш круглый – 10 шт
  • Куриное филе или бедро – 400 г
  • Лук – 1 шт
  • Соль, перец – по вкусу
  • Петрушка – 1-2 ст.л
  • Сметана – 1 ст.л
  • Яйца – 2-3 шт
  • Панировочные сухари – 150 г
  • Сыр твердый или моцарелла – 250 г
  • Масло – 30 мл

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать тонкими ломтиками. Лук полукольцами. В сковороду влить масло, выложите мясо и лук. Добавьте соль и перец, жарьте 5-7 минут.

Начинка для лаваша

2. Мясо с луком переложить в миску. Добавить сметану, измельченную петрушку, все тщательно смешайте.

Приготовление блюда

3. Выложите на лаваш, добавить натертый сыр и свернуть в ролл, заворачивая края.

Кляр для блюда

4. Каждый лаваш обмокните во взбитые яйца и панировочные сухари. Сверху посыпьте натертым сыром. Выложите на противень и запекайте при 200С 15 минут.

Сколько готовить трубочки

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