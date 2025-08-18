Видео дня
Сытные и хрустящие деруны по-новому: рассказываем, что добавить в тесто для яркого вкуса
Картофельные деруны – очень вкусное и сытное домашнее блюдо, которое можно есть на перекус, обед. А для того, чтобы деруны были еще более вкусными и сытными, кулинары советуют добавить в основу творог, мясной фарш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих картофельных дерунов и творога.
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 1 крупный лук
- 1 яйцо
- 1 ст.л муки с горкой
- соль, перец по вкусу
- 100-150 г творога
Способ приготовления:
1. Натрите картофель, добавьте творог, муку, яйцо, тертый лук, специи, перемешайте.
2. Масло хорошо разогрейте, выложите тесто ложкой и обжарьте деруны с двух сторон до золотистости.
Подавайте со сметаной, будет очень вкусно!
