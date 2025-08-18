УкраїнськаУКР
Сытные и хрустящие деруны по-новому: рассказываем, что добавить в тесто для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Рецепт блюда

Картофельные деруны – очень вкусное и сытное домашнее блюдо, которое можно есть на перекус, обед. А для того, чтобы деруны были еще более вкусными и сытными, кулинары советуют добавить в основу творог, мясной фарш.

Домашние деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих картофельных дерунов и творога.

Рецепт дерунов

Ингредиенты: 

  • 1 кг картофеля
  • 1 крупный лук
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л муки с горкой
  • соль, перец по вкусу
  • 100-150 г творога

Способ приготовления: 

1. Натрите картофель, добавьте творог, муку, яйцо, тертый лук, специи, перемешайте.

Тесто для дерунов

2. Масло хорошо разогрейте, выложите тесто ложкой и обжарьте деруны с двух сторон до золотистости.

Как правильно жарить деруны

Подавайте со сметаной, будет очень вкусно!

Готовые деруны со сметаной

