Сытные и хрустящие деруны по-новому: рассказываем, что добавить в тесто для яркого вкуса

Картофельные деруны – очень вкусное и сытное домашнее блюдо, которое можно есть на перекус, обед. А для того, чтобы деруны были еще более вкусными и сытными, кулинары советуют добавить в основу творог, мясной фарш.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих картофельных дерунов и творога.

Ингредиенты:

1 кг картофеля

1 крупный лук

1 яйцо

1 ст.л муки с горкой

соль, перец по вкусу

100-150 г творога

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, добавьте творог, муку, яйцо, тертый лук, специи, перемешайте.

2. Масло хорошо разогрейте, выложите тесто ложкой и обжарьте деруны с двух сторон до золотистости.

Подавайте со сметаной, будет очень вкусно!

